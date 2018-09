Fernost-Tourismus

Von Karl-Heinz Sömisch

in 2. und 3. November starten die großen Reiseveranstalter in die diesjährige Fernost-Wintersaison. Jede Woche (freitags Neckermann und sonnabends TUI) werden fast 1000 Urlauber ab Frankfurt mit zwei Jumbo-Jets der Lufthansa-Tochter „Condor“ nach Colombo/Ceylon und Bangkok/Thailand fliegen. NUR setzt in diesem Jahr erstmals zusätzlich eine Boeing 747 der Air India oder anderer IATA-Fluggesellschaften über Delhi nach Bangkok ein. Und mit TS kann man seine Fernostreise künftig statt am Sonnabend auch noch am Mittwoch beginnen. Vorteil: Die DC-8-Jets Siegen Bangkok ohne Zwischenlandung an.

Die Veranstalter rechnen in dieser Saison mit einer weiteren Zunahme des Touristenstromes nach Fernost, der von rund 4000 Deutschen im Jahre 1963 im Vorjahr auf das Zehnfache angewachsen ist. Allein Touropa-Scharnow (TS) haben im Winter 1972/73 rund 12 500 Touristen in das Land von König Bhumipol und Königin Sirikit gebracht. Die Niedrigpreise dieses Jahres werden das ihre dazu beitragen, den Boom kräftig anzuheizen.

Die Hauptstadt Thailands ist die große Drehscheibe für Flugreisen nach Südostasien. In Bangkok kommt man an, und in Bangkok trifft sich alles wieder – nach 10, 17 oder 24 Tagen.

Natürlich kommen die Ostasienreisenden mit unterschiedlichen Erwartungen.’ Und die Frage, ob der Besuch des Tempels „Wat Po“ in Bangkok einen zusätzlichen Tag wert ist, nimmt sich im Urteil eines Weitgereisten anders aus als bei denjenigen, die bisher nur den Harz und die Ostsee kannten.

Solche divergierenden Voraussetzungen müssen die Reiseveranstalter einkalkulieren, denn die Touristenwelle, die sich heute über den Fernen Osten ergießt, kann kaum auf einen Soziologie schen Nenner gebracht werden. Und so sind die stationären Reiseleiter Dolmetscher, Kunstexperten und oft „Mädchen für alles“ in einer Person.