Die deutsche Exportindustrie meldet immer neue Erfolge – trotz Währungskrisen und Mark-Aufwertung. Seit 1969 wächst der Exportüberschuß unablässig. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden für 19 Milliarden Mark mehr Waren ans Ausland verkauft, als die Bundesrepublik aus dem Ausland bezog. Allerdings sind hier Dienstleistungen nicht berücksichtigt, bei denen die Bilanz stets ein Defizit aufweist. In diesem Jahr ist ein neuer Rekordüberschuß im Warenhandel zu erwarten. Dies ist um so erstaunlicher, als die Mark seit Ende 1972 gegenüber den Währungen der ganzen Welt um über 18 Prozent aufgewertet wurde; der Aufwertungssatz zum Dollar betrug sogar fast 33,4 Prozent (siehe Seite 45/46).

Quelle: Statistisches Bundesamt