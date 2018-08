„Sensitivitätstraining und analytische Gruppendynamik“, von Wolfgang Schmidbiuer. Auf die Gruppe als einen experimentellen Ort der Selbstbefreiung und vertieften Sozialerfahrung richten sich heute Hoffnungen, die weit hinausgehen über die funktional bestimmbaren und relativ kontrollierbaren Zielsetzungen des klassischen Sensitivitätstrainings; man kann inzwischen schon von einer „Gruppenbewegung“ sprechen. Einen der wichtigsten Gründe dafür sieht Schmidbauer in der Ohnmacht des Individuums angesichts undurchschaubarer gesellschaftlicher Zwänge und einer Verarmung an tragenden, die Selbstverwirklichung fördernden Beziehungen; „Homo sapiens ist biologisch nicht an die molekulare Existenz in der Kleinfamilie angepaßt“. Gruppenerfahrungen spricht der Autor daher über ihre kommunikationsfördernde oder therapeutische Funktion hinaus eine emanzipatorische Chance zu, nicht nur „die Menschen soziabler“, sondern auch „die Sozietät menschlicher“ zu machen. Dies bedürfte nun ebenso näherer Bestimmung wie der Zustand, dem abgeholfen werden soll; Schmidbauer aber will vor allem über Techniken und Möglichkeiten der Gruppendynamik informieren, und hier leistet er vorzügliche Arbeit. Als eine kritische Orientierung über moderne Gruppentechniken – von der zwischenmenschliche Wahrnehmungsfähigkeit und Rollenflexibilität trainierenden T-Gruppe über analytische Gruppentherapie bis zu den averbalen Begegnungsspielen der Encounter Groups – empfiehlt sich das Büchlein nicht nur durch solide, übersichtliche Information und gründliche Problemdiskussion, sondern auch durch behutsame Differenzierung des Urteils, eine gesunde Mischung von Skepsis und Aufgeschlossenheit. Weder sind heute alle Möglichkeiten der Gruppe ausgeschöpft, noch können wir schon die Grenzen eindeutig ziehen, sagt Schmidbauer. Übertriebene Heilserwartungen sind so wenig am Platz wie Pauschalkritik einer von diffusem gesellschaftlichem Unbehagen gespeisten Bewegung, in der die Spreu vom Weizen nicht immer leicht zu scheiden ist. Und noch aus den Auswüchsen, vor denen Schmidbauer nachdrücklich warnt (Flucht vor dem Alltag, Suchtcharakter, Kommerzialisierung) ist über den Zustand des Lebens in unserer Gesellschaft viel zu lernen. (Piper Verlag, München, 180 S., 8,– DM.) Hans Krieger

„Die Pächter der Erde“, Roman von Sandra Paretti. „Wir heizen nur mit Anthrazit. Wir beziehen ihn aus Pennsylvania. Die Tonne kostet uns zehn Prozent mehr, aber sie bringt dafür eine Leistung, die dreißig Prozent über der Steinkohle liegt.“ So sachlich und genau geben die Herren der Eisenbahnen oder ihre Untergebenen Auskunft – falls sie nicht gerade Zugentgleisungen und Lagerbrände arrangieren, natürlich bei der Konkurrenz. Sandra Paretti, unsere Zeitgenossin und aus Regensburg, hetzt ungeniert amerikanische Magnaten in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufeinander. Anscheinend hat sie sich erst umgetan. Das Anziehen der Nähgarn- und der Grundstückpreise nach dem Bürgerkrieg wird ebenso berücksichtigt wie der besonders teure, neueste Komfort: ein dampfgetriebener Lift. Der so bewegte wie belehrende Roman ist, was die Sex-Partien angeht, im Stil der porträtierten Zeit gehalten, also auffallend dezent. Und das, obwohl auch hier auf diesem Feld die Sorgen und Verwicklungen zum Glück nicht abreißen. (C. Bertelsmann Verlag, München/Gütersloh/Wien, 1973; 511 S., 28,– DM.) Christa Rotzoll