Noch sind die geplanten atlantischen Deklarationen über das künftige Verhältnis Europa–USA und die Gestaltung der Nato nicht ausgereift. Das einstündige Gespräch zwischen Präsident Nixon und Bundeskanzler Brandt am Samstag in Washington war daher auch nur ein Gedankenaustausch im Geist gemeinsamer Grundüberzeugung, kein Fortschritt ins Detail.

Erst wenn Außenminister Kissinger, mit dem Brandt ebenfalls konferierte, Mitte Oktober in Europa gewesen sein wird, will Nixon sich endgültig entscheiden, ob er zur Besiegelung unterschriftsreifer Entwürfe noch in diesem Jahr über den Atlantik reisen kann oder erst 1974. „Die Reise des Präsidenten“, sagte Kissinger, „ist kein Selbstzweck. Sie wird sicher in naher Zukunft stattfinden, aber zunächst kommt es darauf an, die Dokumente zu produzieren, die von historischer Bedeutung sein werden.“

Der Bundeskanzler erklärte hinterher lediglich: „Der Präsident weiß, daß er jederzeit in der Bundesrepublik willkommen ist.“

Die Europäische Gemeinschaft treibt die Ausarbeitung der sie betreffenden Grundsatzerklärungen zur Zeit durch Gespräche der politischen Direktoren der neun Außenministerien mit Washington voran; die Allianz diskutiert auf der Ebene des Nato-Rates.

Brandt erkannte in Washington – seinen Worten nach – einen großen Fortschritt im Dialog, seit er zuletzt im Mai in den Vereinigten Staaten war. Wie schon im Frühjahr in einem Artikel in der New York Times, hob er aber erneut das ambivalente transatlantische Verhältnis hervor: „Die USA werden sich daran gewöhnen müssen, daß man Konkurrent ist, aber Partner bleibt.“

Höhepunkt der einwöchigen Amerikareise des Bundeskanzlers war am Mittwoch voriger Woche die Rede vor den Vereinten Nationen. Sie schloß mit einem Sieben-Punkte-Appell, einem „Programm des neuen Mutes der Menschen zu ihren eigenen Fähigkeiten“. Brandt setzte sich ein für Friedenssicherung, Gewaltverzicht, Menschenrechte, Selbstbestimmung, Weiterentwicklung des Völkerrechtes, Umweltschutz und wendete sich gegen Rassismus, Terrorismus und „in der Sammlung aller Kräfte“ gegen den Hunger in der Welt.