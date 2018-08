Inhalt Seite 1 — Thesen zur Parlamentsreform Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich von Alemann

Die Literatur zum Parlamentarismus überbordet seit mindestens hundert Jahren die Regale – als historisches, systematisches, kritisches, deskriptives oder polemisches Schrifttum. Die Literatur zum DeutschenBundestag nimmt davon nur einen unverhältnismäßig kleinen Raum ein, der zumeist durch deskriptive Studien besetzt wird – daraus herausragend die systematische Arbeit des Amerikaners Gerhard Loewenberg. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser deutschen Literatur ist der Reform des Bundestages gewidmet, nicht zuletzt deshalb, weil man besorgt einen „Bundestag ohne Freunde“ (Michael Hereth) vorfand. Die erste umfassende und systematische Arbeit zur deutschen Parkmentsreform ist jetzt zur Hand:

Uwe Thaysen: „Parlamentsreform in Theorie und Praxis. Zur institutionellen Lernfähigkeit des parlamentarischen Regierungssystems. Eine empirische Analyse der Parlamentsreform im Fünften Deutschen Bundestag“; Westdeutscher Verlag, Opladen 1972; 320 S., kt. 32,–, Ln. 46,– DM.

Aber wie der Titel – „Theorie und Praxis“ – und mehr noch die Untertitel zeigen, wird hier über Parlamentsreform hinaus eine ambitionöse Unternehmung gestartet, die der Autor in einen eigenen Kapitel über „Ziele“ anvisiert. Zu sechs Komplexen will Thaysen einen Beitrag leisten: zur Geschichte des parlamentarischen Regierungssystems der Bundesrepublik; zur Institutionenlehre; zur Theorie des parlamentarischen Regierungssystems; zur Theorie des Interessenpluralismus; zur Theorie der Lernfähigkeit politischer Institutionen; schließlich zur Praxis künftiger Parlamentsreform. Diese lange Liste macht nicht nur gespannt auf das Kommende, sondern von vornherein etwas skeptisch, wie denn wohl ein solcher Katalog von Zielen auf einem Raum von gut 300 Seiten einlösbar sein mag.

Den Kern der Arbeit bildet die empirische Untersuchung aller parlamentarischen Reforminitiativen in der 5. Legislaturperiode zwischen 1965 und 1969. Eine fast dreißig Seiten lange Tabelle mit allen Gesetzesentwürfen, Anträgen und sonstigen Vorlagen dokumentiert lückenlos alle reformerischen Bemühungen des Parlaments. Mit diesem Material können alle Phasen des parlamentarischen Reformprozesses nachgezeichnet werden, die in der sogenannten „Kleinen Parlamentsreform“ vom Frühsommer 1969 gipfelten. In der Öffentlichkeit bekannteste Ergebnisse waren die Aufstockung des Bundestagshaushalts, besonders infolge der Einsetzung von Abgeordnetenassistenten, und die Änderungen an der Geschäftsordnung des Bundestages, so die Begrenzung der Redezeit und die Mahnung zu „freier Rede“.

In diese Geschichte des parlamentarischen Reformprozesses wird von Thaysen auch die außerparlamentarische Diskussion einschließlich der in manchem heilsam provozierenden Kritik der Apo aus den Tagen der „Großen Koalition“ eingearbeitet. Durch diesen deskriptiven mittleren Teil der Arbeit kann der Autor sicher viel Information zur Geschichte des parlamentarischen Regierungssystems der Bundesrepublik beisteuern und auch die künftige Praxis der Parlamentsreform befruchten. Aber die Ziele des Autors sind ja viel weiter gesteckt. Alle Änderungen, die zu institutionellen Modifikationen geführt haben, werden von ihm in drei Reformkategorien eingeteilt: Effizienz, Transparenz und Partizipation.

Diese Kategorien werden im ersten Teil – „der theoretische Bezugsrahmen“ – als Leitbegriffe der Sozialwissenschaften allgemein und von Parlamentarismusforschung im besonderen eingeführt. Zunächst ist festzuhalten, daß die intensive Beschäftigung des Autors mit methodischen und theoretischen Fragen seines Themas Anerkennung verdient. Denn es ist leider nicht selbstverständlich, daß die Problematik eines Themenbereichs und die Methodik einer empirischen Analyse im vorhinein durchaus selbstkritisch reflektiert wird.