Nixon: Friedenseuphorie und höhere Wehrausgaben

Von Jürgen Kramer

Washington, im Oktober

Amerika befindet sich gegenwärtig, nur ein Vierteljahr nach dem Besuch Leonid Breschnjews und der Friedenseuphorie, die diesem Gipfeltreffen folgte, in einer Phase der Unsicherheit, ja sogar der offenen Unzufriedenheit mit dem Ablauf der amerikanisch-sowjetischen Entspannungspolitik. Die Debatte über das künftige Verhältnis zwischen den Supermächten ist voller Widersprüchlichkeiten. Inkonsequenz und Mißtrauen kennzeichnen die Haltung der Regierung ebenso wie die des Kongresses.

Auf den ersten Blick scheint es, als sei hauptsächlich der Kreml an der Ernüchterung in Amerika schuld, weil er sich weigert, den ethnischen und politischen Minoritäten in der Sowjetunion im Zuge des west-östlichen Spannungsabbaus mehr Freiheiten einzuräumen. Die Solidaritätsappelle russischer Intellektueller an den Westen haben die von Amerikanern seit langem geäußerte Kritik an der Schikanierung auswanderungswilliger sowjetischer Juden neu angefacht. Eine überparteiliche „Koalition für die Durchsetzung von Grundrechten in der Sowjetunion“, die über die sogenannte jüdische Kongreßlobby inzwischen längst hinausgewachsen ist, droht dem Präsidenten gesetzliche Handschellen anzulegen. Nixon soll die Sowjets zu Konzessionen zwingen.

Die derzeitige Auseinandersetzung um Möglichkeiten und Methoden der Entspannungspolitik ist mehr als nur eine Reaktion auf die jüngsten Vorfälle in der Sowjetunion. Sie ist ein Symptom der widersprüchlichen Politik Präsident Nixons und gleichzeitig ein Beweis für die Unsicherheit und Konfusion eines Kongresses, der gerade in der Außenpolitik krampfhaft nach neuen Leitlinien sucht.

Der Präsident ist seit seinen Reisen nach Peking und Moskau, erst recht aber seit dem Vietnam-Abkommen, nicht müde geworden, den Amerikanern zu versichern, daß man jetzt endlich wieder von Kriegs- auf Friedenswirtschaft, von Kriegs- auf Friedensbudgets, von Rüstungswettlauf auf Rüstungsbegrenzung umschalten könne. Er verkündete sogar, daß am Horizont eine „Generation in Frieden“ heraufzöge. Der ohnehin seit langem auf Friedensdividende wartende Kongreß mußte sich eigentlich durch Nixons euphorische Prognosen geradezu ermuntert fühlen, endlich die Umschichtung der Prioritäten im Etat, die Neudefinierung innen- wie außenpolitischer Zielsetzungen und Programme anzupacken. Die Reduzierung der Militärausgaben Amerikas und der militärischen Verpflichtungen in Übersee mußte sich dem Kongreß als eine logische Konsequenz jener Entspannungsära darstellen, für die Richard Nixon unermüdlich die Trommel gerührt hat.