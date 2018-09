Kürzlich bat mich ein Leser um Bekanntgabe dieses „Steuertricks“: Investmentanteile – so meinte er – muß man unmittelbar vor Auszahlung der Jahresausschüttung kaufen, weil ein Teil der Ausschüttung aus realisierten Kursgewinnen und Bezugsrechterlösen besteht, die bei der Einkommensteuer nicht angegeben zu werden brauchen. Auf diese Weise ist wenigstens ein Teil der Ausschüttung steuerfrei.

Der Leser war sichtlich verschnupft, als ich ihm entgegenhielt: Noch besser ist es, Investmentanteile unmittelbar nach der Ausschüttung zu erwerben, weil dann überhaupt keine Steuerprobleme entstehen. Denn wer vor der Ausschüttung Fondsanteile erwirbt, muß die für die Ausschüttung bestimmten, im Fondsvermögen liegenden erwirtschafteten Zinsen und Dividenden mitkaufen – und zwar mit versteuertem Geld. Man bekommt die Dividenden und Zinsen anteilig zurück, muß aber diesem Teil der Ausschüttung wieder versteuern, also doppelt versteuern.

Auch Aktien erwirbt man aus steuerlicher Sicht am zweckmäßigsten nach der Dividendenausschüttung. Wer vor der Ausschüttung „einsteigt“, muß die Dividende, die im Kurs der Aktie genau so enthalten ist wie im Abgabepreis eines Fonds-Anteils, voll versteuern, obwohl er doch eigentlich nur einen Teil des Kaufpreises zurückerstattet erhält. Der Kurs einer Aktie wird an der Börse genau um die Höhe der Dividende gekürzt, in der Börsensprache heißt es: Sie wird „ex Dividende“ notiert. Nicht anders steht es bei Investment-Fonds-Ausschüttungen. Am Tage der Ausschüttung vermindert sich der Wert des Fondsanteils um den Betrag der Ausschüttung. Der Anteil ist also danach billiger.

Doch weder beim Aktienkurs noch beim Preis für den Investmentanteil muß die Kürzung unbedingt mit der jeweiligen Ausschüttung identisch sein. Herrscht an der Börse am Tage der Ausschüttung eine „feste Tendenz“, so kann der Abschlag in beiden Fällen teilweise wieder ausgeglichen werden. In einer Baisse-Bewegung können dagegen die „Verluste“ über die rechnerischen Abschläge hinausgehen.

Natürlich gibt es auch beim Investmentsparen Steuertricks, zu praktizieren vor allem bei Rentenfonds, Ihre Ausschüttungen bestehen zum größten Teil aus steuerpflichtigen Zinseinnahmen. Wer sich also von Rentenfondsanteilen trennen will, sollte dies unmittelbar vor der jährlichen Ausschüttung tun. Dann kassiert er die während des Jahres angefallenen Zinsen praktisch steuerfrei. Nichts läge näher, als die verkauften Anteile am Tage nach der Ausschüttung zurückzuerwerben. Macht man dies jedes Jahr, so kommt man hier zu einer steuerfreien Verzinsung, Und zwar auf ganz legale Weise.

Verwässert wird der Steuererfolg indessen durch vom Fonds erhabenen Spesen. Wie aus unserer nebenstehenden Investmenttabelle her-? vorgeht, betragen sie bei Rentenfonds zwischen 2 und 3,5 Prozent des aufzuwendenden Betrages. Werden – bezogen auf den Abgabepreis – zwischen 8,5 und 9 Prozent ausgeschüttet und sind davon dann mehr als 3 Prozent als Fondsspesen für Rückkauf abzuziehen, dann ist: eine solche Transaktion nur noch für jenen Steuerzahler interessant, dessen Progression höher als etwa 33 Prozent liegt.

Gute (das heißt große) Bankkunden streben deshalb mit ihrem Institut einen Kompromiß an. Sie veranlassen ihre Bank, die verkauften Rentenfondsanteile nicht an den Fonds zurückzugeben, sondern ein paar Tage auf eigene Rechnung zu übernehmen. Nach der Ausschüttung nimmt der Kunde diese Anteile zurück. Über die Spesen dieser Transaktion kann man sich dann unterhalten. Auf alle Fälle liegen sie unter den „offiziellen“. Natürlich wird diese Möglichkeit von niemandem an die „große Glocke gehängt“. Man will eben keine schlafenden Hunde wecken.