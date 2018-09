Mehr Sicherheit im Straßenverkehr – in dieser Zielvorstellung sind sich alle Verkehrsexperten einig. Bei der Frage, welche Wege zu diesem Ziel einzuschlagen sind, scheiden sich die Geister. Nachdem in ZEIT Nr. 40 Theo Romahn neueVerkehrssysteme an Stelle drastischer Strafen gefordert hat, kommt heute ein Befürworter einer besseren Kraftfahrerausbildung zu Wort.

Überraschendes Ergebnis der jüngsten deutschen Verkehrsunfall-Untersuchung: Bereits ab Mitte der siebziger Jahre darf man mit einer Stagnation, wenn nicht gar einem allmählichen Rückgang der absoluten Zahlen der Straßenverkehrsunfälle und der Verkehrsopfer in der Bundesrepublik rechnen. Dieser Prognose liegen freilich drei Voraussetzungen zugrunde: Der gegenwärtige Zuwachstrend bei Personenkraftwagen muß anhalten, ebenso wie die durchschnittliche Jahresfahrleistung je Pkw und die relative Unfallbeteiligung der Personenwagen je eine Million Fahrzeugkilometer.

Die Zahl der Pkws ist in der Bundesrepublik von 1959 bis 1969 im Durchschnitt um 11,4 Prozent jährlich angestiegen. Diese Entwicklung flacht nun allmählich ab, etwa um 1985 dürfte der Sättigungsgrad erreicht sein.

Die durchschnittlichen Jahresfahrleistungen je Pkw sind dagegen von 1959 bis 1970 um 1,5 Prozent, pro Jahr zurückgegangen, von 18 700 Fahrzeugkilometern im Jahre 1959 auf 16 100 Kilometer im Jahre 1970.

Auch die relative Häufigkeit der Unfallbeteiligung von Pkws verringerte sich, nämlich von 3,10 unfallbeteiligten Pkws je eine Million Fahrzeugkilometer im Jahre 1959 um 4,4 Prozent auf 2,02 im Jahre 1969. Die beiden zuletzt genannten Trends haben eine sich verstärkende Tendenz.

Da im sogenannten innerörtlichen Verkehr 94 Prozent und im außerörtlichen Verkehr 86 Prozent der Fahrleistungen des gesamten motorisierten Straßenverkehrs auf Pkws entfallen (im Jahre 1970), bestimmen deren Unfalldaten auch ausschlaggebend die Verkehrs- und Unfallentwicklung auf den Straßen der Bundesrepublik.

Diese Erkenntnisse beruhen auf der bis heute umfangreichsten Auswertung des gesamten amtlichen statistischen Materials über die Entwicklung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfälle der Jahre 1953 bis 1971. Das Forschungsvorhaben unter Federführung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST), Köln, wurde jetzt abgeschlossen. Beteiligt an dieser Studie waren außerdem das Statistische Bundesamt, die Statistischen Landesämter, das Kraftfahrt-Bundesamt, die Straßenbauabteilung des Bundesverkehrsministeriums, der Technische Überwachungs-Verein Rheinland sowie die Forschungsgemeinschaft „Der Mensch im Verkehr“ in Köln. (Ein zusammenfassender Bericht über die zwanzig Einzelstudien der Untersuchung erscheint in Kürze in der Schriftenreihe „Faktor Mensch im Verkehr“, Der Verfasser, Professor Fritz Heller, ehemaliger Leiter der Bundesanstalt für Straßenwesen, war Koordinator der Forschungsgruppe. Auf die wichtigsten Ergebnisse der Studie weist außerdem Professor Walter Schneider, einer der maßgeblichen Mitarbeiter, in Heft 2/1973 der Frankfurter „Zeitschrift für die Verkehrssicherheit“ hin.)