Ein enttäuschendes Sachbuch über den Bundeskanzler

Von Carola Stern

In Bonn sitzt ein Regierungschef, der etwas von Biographien versteht, aber mit seinen eigenen Biographen bisher wenig Glück gehabt hat. Gewiß, es gibt ein paar kluge Essais über Willy Brandt, insbesondere von Hermann Schreiber und Rolf Zundel; auch Leo Lanias Aufzeichnung des Weges bis nach Berlin empfiehlt sich nach wie vor zu lesen. Ansonsten: Ein paar schmale Bände und Broschüren, im wesentlichen auf Lania fußend, ohne überzeugende Ergänzung, was die sechziger Jahre anbetrifft, für einen Wahlkampf oder ähnliches verfaßt, zwar flott geschrieben, aber ziemlich anspruchslos. In einem dieser Fälle verbirgt sich hinter einem Pseudonym Klaus-Peter Schulz, der, inzwischen bei der CDU, vermutlich über seinen einstigen Helden heutzutage anders denkt.

Unbefriedigt über das, was bisher vorliegt, nimmt man die erste ausführliche, bis in die Gegenwart hineinreichende Kanzler-Biographie zur Hand:

Terence Prittie: „Willy Brandt“; aus dem Englischen von Gerhard Haucke; Goverts-Krüger-Stahlberg-Verlag, Frankfurt a. M. 1973, 464 S., 32,– DM.

Ein solcher, bereits durch mehrere Bücher über Deutschland ausgewiesener Autor und bekannter Journalist kann des unvoreingenommenen Wohlwollens seiner Leser zunächst sicher sein. Dazu: Ein Adenauer-Biograph schreibt nun über Willy Brandt. Das erhöht den Reiz. „Eine Biographie“, so hat einmal Harold Nicolson, gestützt auf das Oxford English Dictionary, geschrieben, „hat ‚Geschichte‘ zu sein, das heißt, sie soll... eine Person im Verhältnis zu ihrer Zeit darstellen. Sie muß eine ‚individuelle‘ Persönlichkeit mit allen Schattierungen des menschlichen Charakters beschreiben ... Und schließlich muß sie als ‚Zweig der Literatur‘ verfaßt sein ...“ Messen wir den britischen-Biographen an den Maßstäben in seinem Land.

Die Biographie als Geschichte – das ist Pritties Element, Er hat die Lebensbeschreibung des Kanzlers von vornherein breit angelegt, als ein Stück der Zeitgeschichte. Häufig verläßt er den direkten Lebensweg von Brandt, um politische Hintergründe, das Geschehen in Deutschland und Europa zu beschreiben. Man findet, verwoben mit dem Bericht über Brandt im Zweiten Weltkrieg, eine Schilderung der Kriegsgeschichte; die wirtschaftliche und politische Situation Berlins in den Nachkriegs- und den Krisenjahren, Moskaus Politik in den Jahren vor dem Mauerbau, Kennedys Deutschlandbild und -politik werden ebenfalls mitbeschrieben – um nur einige Beispiele für die eindrucksvolle Weite dieses Buches zu nennen. Insbesondere das Kapitel über den Mauerbau beweist die Vorzüge solcher Betrachtungsweise.