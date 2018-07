Inhalt Seite 1 — Kunst am Bau Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz J. Raddatz

Zu warnen ist vor Ungerechtigkeit aus Sanftheit. Ein sonderbarer Philo-Sozialismus trübt der Literaturkritik leicht den Blick, handelt es ich um DDR-Produkte, und heraus kommt die neue Variante der „Dein-Päckchennach-drüben-Geste“ – die Zooperspektive: Ach seht nur, auch dort sind die Zebras gestreift.

So wird einer Literatur auf die Schulter, gelegentlich auf den Popo geklopft, die das nicht nötig hat; das reguliert schon die Urteile über den zuletzt von Günter de Bruyn vorgelegten Roman „Buridans Esel“. Es geht einer fremd – nein, sie sind ja fast wie Menschen da in der DDR.

Dieser Nachrichtenersatz ist aber nicht notwendigerweise Literatur; das miteinander verwechseln heißt nicht nur Anachronismen pflegen – Nachrichten aus der DDR sind ja keine Kassiber mehr – ‚ sondern es heißt auch, der wichtigen, ernsthaften Literatur der DDR unrecht tun. Was Günter de Bruyn herstellt, ist Trivialliteratur. Die muß und soll es geben, auch im Sozialismus; nur muß und soll man sie so nennen dürfen. Zum Wesen des Trivialromans – von Claurens bis Habe – gehört, gesellschaftliche Widersprüche nicht zu analysieren, sie nicht als Schreibwiderstand „dingfest“ zu machen, sondern sie zu glätten; und es gehört dazu ein zweites Element, das diesem Glattmachen entspricht: rasches Einverständnis mit dem Leser, jenes „Du verstehst mich schon“-Zwinkern. Was nicht immer so faustdick sein muß wie in Günter de Bruyns frühem Erzählungsband „Ein schwarzer, abgrundtiefer See“, dessen Hauptfigur Eva Breest heißt. Immerhin, schon damals – vor genau zehn Jahren – stellte de Bruyns Kollege Erik Neutsch in einer Besprechung diesen inneren Hohlraum fest, dieses Antippen, Umgehen eines Problems, das nicht ausgetragen wird.

Und die Ostberliner Wochenzeitschrift „Sonntag“ bescheinigte dem nächsten Roman de Bruyns, „Der Hohlweg“, eine „unübersehbare Tendenz zur Vereinfachung, die den komplizierten Beziehungen der Wirklichkeit nicht gerecht wird“. Schließlich legte der DDR-Kritiker Martin Reso in seinem Aufsatz über „Buridans Esel“, ursprünglich in „Sinn und Form“ veröffentlicht und dann in diversen Anthologien nachgedruckt, den Finger auf die Wunde: Wenn nämlich die klassische, traditionelle Liebesgeschichte Individuen vorführt, die sich im Widerstand gegen gesellschaftliche Konventionen oder Gegenmechanismen durchsetzen oder von ihnen vernichtet werden; wenn aber die Gesellschaft der DDR keine Anlässe bietet zu solchem Kampf auf Leben und Tod, um Geltung und Genugtuung einer Liebe wenn schließlich auch in der DDR Liebe sterben, Treue verraten, Leidenschaft zu Eis verkrusten oder zum Pantoffel verfilzen kann – woran liegt es dann? Welchen Zwängen und Kälten sind Menschen auch – oder: gerade? – im Sozialismus ausgesetzt, daß auch sie zu Hieroglyphen reduziert werden, ihre Kraft zu Ohnmacht, ihre Zeugung zu Überzeugung verdirbt?

Als vor vier Jahren Günter de Bruyn in einer Anthologie bisher ungedruckter Arbeitsproben die Skizze zu der jetzt vorliegenden Erzählung veröffentlichte, wurde man neugierig. Das las sich intelligent, merkwürdig gebrochen und auf reizvolle Weise unentschieden in der Erzählhaltung; eine Figur wurde hin- und hergewendet wie vom Puppenspieler, machte ein paar Schlenkerbewegungen, der Autor erläuterte, sie stellte sich vor: Frau Overbeck.

Sie ist nun die Heldin des kleinen Romans – Günter de Bruyn: „Preisverleihung“; Kindler Verlag, München, 1973; 167 S., 18,– DM