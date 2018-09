Von Anni Carlsson

Die Bücher Selma Lagerlöfs haben in der Welt eine Verbreitung gefunden wie die keines anderen skandinavischen Schriftstellers, mit Ausnahme der Märchen H. C. Andersens. Das gilt auch für Deutschland. Dreimal in diesem Jahrhundert wurden deutsche Gesamtausgaben ihrer Werke veranstaltet: 1911 und 1928 vom Verlag Albert Langen, München, nach dem Zweiten Weltkrieg von der Nymphenburger Verlagshandlung, München. 1958, im Jahr ihres hundertsten Geburtstags, betrug die autorisierte deutsche Gesamtauflage ihrer Bücher 1 600 000 Exemplare; die vielen illegitimen Nachdrucke entziehen sich der Schätzung. Welcher Eigenart dankt diese Erzählerin eine so beispiellose Resonanz?

Als Kind kränklich und durch ein angeborenes Hüftleiden gehbehindert, war das heranwachsende Mädchen sich der Tatsache bewußt, arm und (wie sie glaubte) unschön zu sein, somit keine Aussichten auf eine passende Heirat zu haben. Frei wie jener Nils Holgersson, der auf einer Wildgans Schweden überfliegt, bewegte sich Selma Lagerlöf nur in der Phantasie. Als sie mit sieben Jahren ihren ersten Roman las und damit erfuhr, daß man sein Traumleben in Schreiben umsetzen könne,, faßte sie den Entschluß, Romanschriftstellerin zu werden: Dieser Beruf erschien ihr als „Bestimmung“.

Sie zweifelte nicht daran, eine große Schriftstellerin zu werden. Der Erfolg des „Gösta Berling“ (1891) bestätigte schließlich ihr Selbstgefühl auch. Befriedigt stellte sie als Dreiunddreißigjährige fest, „daß man nun endlich weiß, wer ich bin“.

Ihr Ehrgeiz erstrebte jedoch keine Vorrangstellung innerhalb der Literatur. Sie wollte das große Publikum gewinnen und legte, nach ihren eigenen Worten, mehr Wert auf den Beifall von Kindern und Gesinde als auf das Urteil der literarischen Kritik: „Wenn ich mit all meinen Eigenheiten eine ‚Volksdichterin‘ werden könnte, wäre ich... in vollem Ernst glücklich“ (1891).

Wie viele Dichter machte Selma Lagerlöf aus einer frühen Not eine Künstlertugend. Sie betonte, sie habe keine schöne Rolle im Leben zu spielen; ihr Platz sei auf der Zuschauerbank, um von anderen Menschen zu berichten. Doch in der Steigerung und Ausgestaltung fremder Erlebnisse gab sie sich selber preis. Während der Arbeit am „Gösta Berling“ gestand sie: „Ich glaube, kein Schriftsteller schleudert sein inneres Seelenleben so rücksichtslos heraus- wie ich.“ Das gelang ihr nur in der Dichtung. Besucher auf ihrem Hof Marbacka zeigten sich später überrascht, die Besitzerin so wortkarg, praktisch und skeptischnüchtern zu finden. Schreiben war und blieb ihre einzige Passion. Sie schreibe, vertraute sie Ellen Key an, um ihre leere Seele zu füllen. Eine Zeit lang sei sie reich, dann beginne wieder die Leere (1894). „Schreiben ist etwas Verhexendes, Fesselndes, fast Betäubendes“, äußerte sie noch 1939, kurz vor ihrem Tode.

Sie wurde eine Volksdichterin – vielleicht gerade durch den Hang ihrer Phantasie zu moralisieren. Ihre große Erzählung. „Der Fuhrmann des Todes“ (1912) – ein Beispiel der Verbindung von Spuk und „Predigt“ – trug ihr den Vorwurf einer „Sonntagsschullehrerin“ ein. Doch bei allem moralischen Überbau umfaßte ihre Natur auch das Ungeheuerliche: Herrn Arnes Pflegetochter Elsalill wagt den Mörder ihrer Verwandten zu lieben. Selma Lagerlöf selber deutet den „Reichtum“, den sie in ihren besten Zeiten fühlte, als Eingebung des Unbewußten – sie hat eine Witterung für eigentümliche seelische Grenzzustände, etwa in ihrer großartigen Erzählung „Herrn Arnes Schatz“ (1904), wenn bei der Abendmahlzeit im Pfarrhof plötzlich die alte Hausmutter die Hand ans Ohr legt, um besser zu hören, und unter dem beklommenen Schweigen der Tischgenossen fragt: „Warum schleifen sie Messer auf Branehög?“