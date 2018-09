Inhalt Seite 1 — Verknäuelte Widerlinge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolf Donner

Gisela Elsner hat wieder einmal zugeschlagen, mit bösem Spott und ätzender Bosheit. Erbarmungslos wütet diese Autorin gegen Schuldige und Unschuldige, verbiestert komplettiert sie ihr Panoptikum, in dem ausgestellt sind: Haß, Feindschaft, Dummheit, Ekel und Verlogenheit, schwüler Bierdunst und abschreckender deutscher Spießermuff, verabscheuungswürdige Unholde und Widerlinge in unsers Nachbarn Maske.

Man kennt diese Hölle schaler Mittelmäßigkeit, immer zu bizarr-monströsen Zerrbildern verdichtet, aus ihren früheren Büchern: „Die Riesenzwerge“ (1964), „Der Nachwuchs“ (1968), „Das Berührungsverbot“ (1970). Nur wird man den Eindruck nicht los, daß Gisela Elsner inzwischen wie blind um sich schlägt und sich in ihrem – zugegeben – immer noch nachvollziehbaren und plastisch, plausibel geschilderten Haß festgebissen hat; daß sie nur noch auf die Oberfläche einhackt und darüber die Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge außer acht läßt; daß sie eher ein hämisches Grinsen und kalte Schadenfreude provoziert als Einsicht, Betroffenheit, vielleicht sogar Mitleid.

Dabei spürt man durchaus ihre exakte Arbeitsweise, das systematische Vorgehen von der Recherche allgemeiner Zustände zur Übertragung auf einen konkreten Fall und schließlich zu dessen sprachlicher Ausformung – dann nämlich, wenn sich die zweite und die dritte Phase dieses Vorgehens ineinanderschieben. Dieser Fehler fiel schon im „Berührungsverbot“ auf und findet sich auch in den fünf Erzählungen ihres neuen Buches –

Gisela Elsner: „Herr Leiselheimer und weitere Versuche, die Wirklichkeit zu bewältigen“; AutorenEdition bei C. Bertelsmann, München/Gütersloh, 1973; 117 S., 12,– DM.

Wenn da einmal mitten in einer Szene vom „Jonglieren zwischen der Mutter- und der Nuttenrolle“ die Rede ist, so wird damit eine Figur und eine Situation kommentiert statt beschrieben, eine Intention unmittelbar erklärt statt in Sprache, Handlung, Darstellung umgesetzt. Gerade solche Brüche im Erzählfluß verraten aber andererseits das bohrende Engagement der Autorin, ihr unvermindertes Interesse an zwar grell überbelichteten, aber immer noch verifizierbaren Repräsentanten exemplarischer gesellschaftlicher Zustände, Prozesse und Tabus. Hinter dem grotesken Spuk werden immer noch ganz reale Abnormitäten der Welt, in der wir leben, sichtbar.

Was in diesem Buch noch stärker als in den früheren auffällt, ist das umständliche Insistieren und die holprige Unausweichlichkeit der Sprache. Das sind keine Schachtelsätze mehr, sondern Satzkaskaden, übereinanderschwappend, überquellend, durch Einschübe, Relativ- und Partizipialkonstruktionen, Zwischenstücke, die in Klammern gehörten, und immer neue „übrigens“, „obwohl“, „gleichgültig ob“, „wenn dann aber“ zerklüftet. Manchmal verliert man die Lust am Aufdröseln. „Was für eine Überraschung, rief der, viel zu erfreut für einen Überrumpelten, wobei er sich hauptsächlich an den zwar auch nicht berechenbar, aber immerhin ein wenig weniger unberechenbar wirkenden Wiegenstein wendete, der da, im Gegensatz zu seiner hellhäutigen, blassen, ja bleichen Frau, braungebrannt stand, mit einem hutkofferähnlichen Dingsda aus Krokodilleder in der Hand, das er, seiner Frau statt wie ein Vater an diesem frühen Nachmittag zwar nicht wie ein Liebhaber, dafür hatte er, Wiegenstein, altersmäßig mittlerweile über die sogenannten besten Mannesjahre hinaus, viel zuviel Stilgefühl, aber wie das, was man etwas vage, das ist wahr, einen Lebensgefährten nennt, hinstreckte.“ Es gibt noch weitaus kompliziertere, vor allem längere Labyrinthe in den Texten.