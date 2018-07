Von Jan Myrdal

Als der Abend kam und das Dunkel sich über Liu Ling herabsenkte, wurde die Nacht mit einem Male sehr tief. Draußen in der Dunkelheit flackerten noch vereinzelte Lichter durch das Tal. Das Dorf verstummte. Vom Melonenfeld herüber klang das Spiel des Wächters. Geräusche von rinnendem Wasser. Schritte, die unten auf der Straße verhallten. Die Lichter fern im Tal erloschen eines nach dem anderen. Die Berge zeichneten ihre Konturen gegen den Nachthimmel. In der Ferne heulte ein Hund. Es war ein abgelegenes Dorf, ein stilles Dorf im Herbst des Jahres 1962,

Einige Jahre danach war das Bild völlig verändert. Nicht nur, daß mehr Lichter im Tal brannten und daß die große Straße nach. Sian von vielen Bussen befahren war, deren Scheinwerfer die Herbstnächte erhellten. Die Stille war gebrochen. Jugendliche versammelten sich an den Abenden, um zu singen und Ziehharmonika zu spielen. Die Mühle ratterte. Aus den großen Steinhöhlen (die keine Höhlen sind, sondern Tonnengewölbehäuser aus Stein) drangen Stimmen von einer Abendversammlung. Das Dorf war nicht nur näher an Yenan herangerückt und fast zu einem Vorort geworden, nein, es war näher an Sian und Peking gerückt. Es war nicht mehr abgelegen, war nicht einmal ein Dorf mehr.

Eine neue Zivilisation

In China findet eine Revolution statt, welche die Lebensbedingungen der Menschen zu verändern trachtet. In dieser Umwandlung soll auch der Gegensatz zwischen Stadt und Land überwunden werden. Unten an der Küste wogt der Kampf gegen die geschwollenen Stadtanhäufungen, die der Imperialismus den Chinesen als Erbe hinterlassen hat. Schanghai ist eine Stadt, die dem Lande vom Kolonialismus aufgepfropft wurde und die wie ein Krebs am Körper Chinas gewachsen ist. Nun ist es die größte Stadt der Welt (12 Millionen Einwohner). Der Kampf, sie in einen menschenwürdigen Ort zu verwandeln, wird noch lange anhalten. Hier oben in Liu Ling, weit drinnen im Landesinneren, erheben sich die Dörfer und legen ihr dörfliches Gewand ab.

Was in China geschieht, ist wichtig für uns alle. Dort sucht man eine neue Zivilisation zu schaffen. Ich benutze das Wort bewußt. Denn es ist nur zweihundert Jahre alt. Es drückt einen Begriff aus, der durch das Europa der Aufklärungszeit geschaffen wurde. China versucht nun. eine Zivilisation zu schaffen, die jenseits der von Imperialismus, Krieg und Ausbeutung geprägten Zivilisation liegt, die aber auch mehr umfaßt, als die großen bürgerlichen Denker es zu definieren vermochten.

Wenn wir Linkspekingologen wären, würden wir uns vielleicht etwa so ausdrücken, können, daß erst durch diese Revolution des chinesischen Volkes die Vernunft der Aufklärungszeit sich zu verwirklichen beginnt. Es ist nicht mehr nur so, daß das Wirkliche vernünftig ist, sondern das Vernünftige nimmt durch die bewußte revolutionäre Arbeit des chinesischen Volkes nunmehr greifbare Gestalt an.