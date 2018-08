Späte Gnade

Seinen Lebensabend wollte er mit seiner Frau in Israel verbringen. „Israel“, so pflegte er zu sagen, „ist das einzige Land, wo ich nicht als ‚dreckiger Jude‘ behandelt werde“. Aber die polnischen Beörden ließen den alten, kranken Mann nicht ziehen, auch dann nicht, als Frau und Kinder längst außerhalb der Grenzen waren. Die Partei hatte ihn ausgestoßen, seine Post wurde zensiert, sein Telephon abgehört, immer noch galt er als Sicherheitsrisiko: Leopold Trepper alias Leiba Domb, der ehemalige Chef der geheimnisumwitterten Spionageorganisation „Rote Kapelle“ (deutschen Fernsehzuschauern ist er erst durch eine abendfüllende Filmserie bekanntgeworden). Jetzt hat ihm die polnische Regierung endlich die Ausreise ins westliche Ausland erlaubt – ein verspäteter, aber dennoch begrüßenswerter Akt der Menschlichkeit.

Supermoderne DDR-Quartiere

Zumindest die höheren Beamten der künftigen DDR-Vertretung in Bonn werden wahrscheinlich im derzeit modernsten Wohnviertel der Bundeshauptstadt Quartier nehmen. Als privates Domizil ist für sie eine Reihe von komfortablen Terrassenhäusern am Hang des Lyngsbergs oberhalb des Bonner Stadtteils Godesberg vorgesehen. Noch offen ist dagegen, wo Staatssekretär Michael Kohl als Leiter der DDR-Vertretung seine Residenz haben wird und wo sich die Büros der Vertretung befinden werden. Alle hierfür bisher in Aussicht genommenen Projekte erschienen der DDR entweder als unpassend oder zu teuer.

Konsequenter Kongreß

Die Bemühungen des amerikanischen Kongresses, der Sowjetunion solange die „Meistbegünstigungsklausel“ vorzuenthalten, wie sie jüdischen Bürgern die Ausreise nach Israel untersagt, könnten weitreichende Folgen haben. Schon jetzt gibt es, wie Newsweek meldet, auf dem Kapitol Bestrebungen, Freizügigkeit für Auswanderungswillige auch bei Handelsverträgen mit anderen kommunistischen Ländern zur Auflage zu machen. Von der angestrebten Regelung könnte auch die Volksrepublik China betroffen werden, mit der Washington gerade erst ins Geschäft kommen will. China hat jegliche Auswanderung seit langem zu blockieren versucht.

Haschisch statt Mohn