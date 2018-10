Das folgenschwerste Ereignis seit dem Ende des Vietnamkrieges hat über Nacht die politische Landschaft Südvietnams verändert: Durch eine Studenten- und Schüler-Revolution wurde das Militärregime in Thailand hinweggefegt, daspraktisch seit 1947 mehr oder weniger streng und gelegentlich sogar demokratisch angehaucht das Königreich regiert hat. Von einer Revolution zu sprechen ist nicht übertrieben: Zwar war es kein bewaffneter Arbeiteraufstand, der von langer Hand vorbereitet wurde, kein Volkskrieg nach den Rezepten Maos und Guevaras, jedoch ein spontaner Aufruhr bürgerlich-akademischer Massen, für den es in der modernen Geschichte nur wenig vergleichbare Beispiele gibt.

Weder die Thais noch die Amerikaner und schon gar nicht die Touristen hatten eine solche Explosion des Volkszorns vorausgeahnt. Die Zeichen an der Wand waren freilich nicht zu übersehen: Seit einem Jahr waren die Studenten bereits mehrmals auf die Straße gegangen, hatten gegen japanische Geschäftsgebaren, gegen amerikanische Stützpunkte, gegen willkürliche Entscheidungen der Universitätsbehörden protestiert – aber sie taten es friedfertig, diszipliniert, bescheiden. Arbeiter verschiedener Betriebe waren in den Streik getreten; auch die Presse hatte sich Freiheiten herausgenommen, durch die sie dem durch und durch korrupten und versippten Regime der Feldmarschälle Thanam und Prapass unangenehm wurde – aber die Machtbasis der Militärs schien unerschütterlich. Scheinbar mühelos konnte das Regime alle Skandale und Affären überstehen und sich sogar aus den eigenen Reihen regenerieren. Überall – in Staat und Verwaltung, in Handel und Wirtschaft, im Tourismus und im Vergnügungssektor – hatten Soldaten das Sagen und oft auch den Reingewinn.

Alt geworden in der Ämterfülle der Macht, von der sie nie genug bekommen konnten, starr, überheblich und unbelehrbar, vermochten die führenden Militärs die Zeichen der Zeit nicht mehr richtig zu deuten. Jahrzehntelang als treuer Verbündeter an der Seite Amerikas, hatten sie die Wirtschaft des Landes auf Schwung gebracht. Doch nach dem Abbruch des amerikanischen Engagements in Vietnam und Nixons Flirts mit Mao und Breschnjew taugte der Antikommunismus nur noch schlecht als Vorwand für eine antidemokratische Herrschaft. Der Unmut unter den Intellektuellen, den Studenten und den Mitgliedern der verbotenen Parteien wuchs, als das Regime keine Eile an den Tag legte, um die versprochene Verfassung auszuarbeiten.

Das Faß zum Überlaufen brachte im Frühjahr der Thung Yai-Skandal. Studenten hatten hohe Militär- und Polizeioffiziere in einem Naturschutzpark bei einem Jagdpicknick überrascht; die Sache wurde öffentlich ruchbar, als im gleichen Gebiet ein Riesenhubschrauber der Armee abstürzte, der anscheinend mit Wildbret überladen war. Allen Vertuschungsversuchen des Regimes zum Trotz und unbeirrt durch alle Drohungen, die bis zum Mord gingen, konnten Studenten und Journalisten eine Untersuchung erzwingen. Damals sprach der Politiker, Bankier und Verleger Kukrit das prophetische Wort: „Eine Regierung ohne moralische Autorität kann nicht länger im Amt bleiben.“

Kukrit wußte sich unter dem Schutz des Königs. Dem Monarchen, der höchsten moralischreligiösen Autorität im Lande, war von den Militärs das Recht zugestanden worden, in das ernannte Parlament auch zwei Männer seiner eigenen Wahl zu berufen. Einer davon war der angesehene Oppositionspolitiker Kukrit – deutlicher hätte er seine Abneigung gegen den diktatorischen Kurs der Militärs nicht zeigen können. Als schon im Sommer eine Studentendemonstration in blutige Zusammenstöße mit der Polizei auszuarten drohte, war es der König, der die Lage rettete: Er lud die Demonstranten zu Speis und Trank in seine Gärten ein. Der 48jährige Rama IX. (Bhumipol) wurde zur Schlüsselfigur in dem sich anbahnenden Prozeß politischer Veränderungen.

Unter den Bildern des Königs zogen am Samstag zweihunderttausend Studenten, Schüler, Mönche und sich ihnen beigesellende Straßenpassanten durch Bangkok. Das Regime, das eben noch durch die Verhaftung von elf Dozenten und Studenten Härte demonstriert hatte, wich angesichts solcher Massen zurück: Es sagte zu, die Arbeiten an der Verfassung zu beschleunigen, und entließ die Verhafteten, die genau das verlangt hatten. Doch zu spät. Die Massen wollten mehr. Und es geschah das Unfaßbare: Die Militärs ließen schießen.

Viel Blut ist geflossen, wohl mehr als bei allen früheren Staatsstreichen zusammen. Die Studenten zogen mit den Leichen ihrer gefallenen Kommilitonen und mit blutgetränkten Fahnen zum Denkmal der Demokratie, das zur Erinnerung an den Putsch von 1932 errichtet wurde, als junge Offiziere und Akademiker die absolute Monarchie abgeschafft und eine Verfassung nach westlichem Vorbild eingeführt hatten. Mit leeren Händen stemmten sie sich den Panzern entgegen mit dem Mut, den nicht nur die Verzweiflung, sondern auch das Bewußtsein vom Recht der eigenen Sache eingibt.

Und siehe da – das Regime kapitulierte. Die drei am schwersten belasteten Repräsentanten, Thanam Vater und Sohn und Schwiegervater Prapass, gingen außer Landes. Der König berief Professor Thammak, den Rektor der Thammasat-Universität, von der die Demonstrationen ausgegangen waren, zum Regierungschef – einen angesehenen Juristen, der nun binnen eines halben Jahres eine demokratische Verfassung vorlegen will. Zögernd zerstreuten sich des Königs loyale Studenten. Die wenigen, die mit Gewalt die Revolution weitertreiben wollten, blieben ohne Gefolgschaft. Ihr Argwohn, das Volk könne abermals verraten werden, ist nicht von ungefähr: Auch im neuen Kabinett sitzen noch Militärs, bewährte Fachleute, die für den Übergang unentbehrlich sind. Karl-Heinz Janßen