Von Hans Otto Eglau

Die Deutschen fielen in Persien ein. Manager und Ministeriale pilgerten in den letzten Wochen, zahlreich wie nie zuvor, zum Hofe Schah Reza Pahlevis. Nach einem Têteà-tête mit dem Herrscher des Iran gab Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs vor der Presse im Hilton Teheran grünes Licht für eine großangelegte industrielle Kooperation: „Jetzt können die deutschen Firmen ans Werk gehen.“

„Öl gegen Investitionen“ lautet die Tauschformel, nach der Deutsche und Iraner das Milliardenprojekt realisieren wollen. Der Schah möchte mit deutscher Hilfe seine Industrie entwickeln, die von Energiesorgen geplagte Bundesregierung hofft auf krisensichere Öllieferungen aus persischen Quellen. „Der Iran“, so der zur selben Zeit wie Friderichs in Teheran weilende Bayer-Generaldirektor Kurt Hansen, „hat noch für drei oder vier Jahrzehnte Öl und damit das Geld, um seine Industrie aufzubauen, von der die Bevölkerung später leben kann.“

Deutsches Ungeschick und iranische Empfindlichkeiten sind daran schuld, daß die durch ihre Interessen für ein enges Zusammenleben geradezu prädestinierten Länder erst jetzt zueinanderfinden. Als Affront hatten die Perser vor allem die Absage Bundespräsident Heinemanns empfunden, im Oktober 1971 an der 2500-Jahr-Feier des Persischen Reiches im antiken Persepolis teilzunehmen. Der Schah hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal verwunden, daß ihn vier Jahre zuvor in Berlin oppositionelle Studenten mit Handgreiflichkeiten empfangen hatten. Erst die nicht zuletzt von der deutschen Industrie gewünschte Reise Bundeskanzler Brandts nach Teheran (Frankfurter Rundschau: „Eine politische Reise mit Ölgeruch“) im März vergangenen Jahres brachte Deutsche und Perser wieder intensiver ins Gespräch.

Vor dem Kanzler warb Ministerpräsident Amir Abbas Hoveyda um das Interesse der deutschen Wirtschaft an seinem Land: „Meine Regierung würde es sehr begrüßen, wenn deutsche Technik, deutsche Investitionen und deutscher Sachverstand in den Iran kämen, was für beide Teile lohnend sein kann.“ Brandt nahm den Ball auf und teilte dem Premier die Bereitschaft des zu 40 Prozent dem Bund gehörenden Veba-Konzerns mit, „über ein konkretes Projekt mit der Nationalen Iranischen Ölcompany zu verhandeln“.

Was seinerzeit im Besuchskommunique noch undeutlich als „konkrete? Projekt“ fixiert vorden war, hat inzwischen Gestalt angenommen: Thyssen wird nach den Plänen der amerikanischen Engineering-Firma Fluor voraussichtlich im Persischen Golf für die Iraner eine Raffinerie mit einer Jahreskapazität von 25 000 Tonnen bauen. Baukosten: 700 bis 800 Millionen Dollar. Das Geld wollen die Iraner etwa je zur Hälfte auf dem Eurodollar-Markt und in Form eines gebundenen Lieferkredits der amerikanischen Exim-Bank aufnehmen.

Bezahlen will der Iran seine Raffinerie mit verarbeitetem Öl, das – garantiert für 15 bis 20 Jahre zu Weltmarktpreisen – an die Bundesrepublik geliefert wird. In einem Vorvertrag haben sich drei potentielle Abnehmer – Veba, Gelsenberg und UK Wesseling – schon bereit erklärt, das Projekt zu prüfen. Für die deutschen Ölfirmen hat die Mammutanlage – die größte Raffinerie in der Bundesrepublik hat eine Kapazität von nicht mehr als 10 000 Jahrestonnen – mannigfache Vorteile. Baugrund und Arbeitskräfte sind im Iran wesentlich billiger als in der Bundesrepublik, Widerstände von Bürgern und Behörden dürften kaum zu erwarten sein. Thyssen-Manager Helmut Gschwend: „Die Leute würden hier auf die Barrikaden gehen.“