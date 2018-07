Von Rudolf Freund

Die Gleichberechtigung der Frau hat den letzten Winkel- der Erde erreicht. Noch in diesem Herbst, wenn auf der Südhalbkugel der Frühling beginnt, werden zwei Biologinnen aus Chikago die US-Station McMurdo in der Antarktis betreten – und als erste amerikanische Frauen den eisigen Südpolwinter 1974 über in dem Vorposten am Ross-Schelfeis ausharren. Dr. Mary McWhinnie und Mary Odile Cahoon wollen den Krill studieren: Die Krabbenart kommt in riesigen Mengen ausschließlich in den Meeren um die Antarktis vor und kann eine bedeutende Nahrungsquelle werden.

Während für die beiden Forscherinnen ein langer, harter Arbeitsdienst auf dem gefrorenen Kontinent beginnt, endet für vier Männer in der Siple-Station, kleiner und noch mehr abseits gelegen als McMurdo, das einsame Eissiedlerdasein. Eine neue Mannschaft wird zwölf Monate lang in dem Vorposten die Magneto- und Ionosphäre der Erde studieren.

Mit der Wachablösung am Weddellmeer und im Victorialand beginnt die neue Forschungssaison am Südpol. Wissenschaftler aus einem Dutzend Staaten – vor allem aber aus der Sowjetunion und aus den USA – besetzen Sommerlager oder lösen Kollegen in den ganzjährig betriebenen Stationen ab. Denn noch längst nicht sind die Geheimnisse des sechsten Erdteils und sein Einfluß auf die wärmere Welt geklärt.

Was für ein breitgefächertes Programm allein die US-Forscher in den nächsten zwölf Monaten bewältigen wollen, faßte unlängst die amerikanische Staatsstiftung National Science Foundation (NSF) zusammen: „Gut 175 Gelehrte aus 70 verschiedenen Universitäten, staatlichen Instituten oder Firmen werden an 65 Forschungsobjekten arbeiten und versuchen, dem gefrorenen Kontinent mehr wissenschaftliche Informationen abzuringen“ (NSF). Sie wollen die Lebensweise von Robben und Krill studieren, die Bewegung des Inland- und Schelfeises messen, den Einfluß dieser kalten Wetterküche auf das Weltklima erfassen, den Dauerfrostboden durchbohren oder das irdische Magnetfeld mit einer Riesenantenne beeinflussen.

Mit knapp 20 Millionen Mark unterstützt die NSF die Polarforscher. Die Versorgung von Wissenschaftlern und Stationen in den nächsten zwölf Monaten verschlingt gar 40 Millionen Mark NSF-Gelder, obwohl die US-Marine Schiffe und Flugzeuge für diese „Operation Deep Freeze“ zur Verfügung stellt. Die Qualität der Luft- und Schiffsbrücke entscheidet den Erfolg der Arbeit in der „kältesten, windigsten und am wenigsten bewohnbaren Gegend der Erde“ – so NSF-Sprecher Ralph Kazarian.

„Die Antarktis“, erklärt Kazarian, „ist ein wertvolles Labor, da sie noch immer im Griff einer Eiszeit steckt.“ In der Tat sind von den 14,1 Millionen Quadratkilometern des sechsten Kontinents – so groß wie Kanada und das nichtrussische Europa zusammen – nur zwei Prozent eisfrei. Auf diese Oasen in der Eiswüste konzentriert sich seit einem Jahr das Interesse von Forschern aus Japan, Neuseeland und den USA – darunter so alte Antarktishasen wie dem amerikanischen Projektkoordinator Dr. Lyle McGinnis, der seit 1957 immer wieder am Südpol arbeitet. McGinnis und seine Crew gehen jetzt in das zweite Jahr (von drei oder vieren) des Dry Valley Drilling Projects (DVDP).