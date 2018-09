Inhalt Seite 1 — Warten auf Günter Netzer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Werner

Ganz egal, wie der Gegner spielt, die Mannschaft muß sich behaupten und ihr Spiel spielen. Das habe ich ihr auch deutlich gesagt“ – Helmut Schön, der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, setzte neue Akzente. Galt bisher – wenn auch mit gewissen Einschränkungen – der Satz, man müsse sich fußballtaktisch auf den Gegner einstellen, so signalisiert der Ausspruch Schöns ein neues Selbstbewußtsein und Selbstverständnis im Kreis der Nationalmannschaft – wir sind wieder wer. „Das Konzept in der Nationalmannschaft ist klar. Alle hören auf mich. Lauter kann ich im Spiel nicht mehr schreien“ – Franz Beckenbauer formuliert die Rechte des Kaisers, die im Verein umstritten sind, weil Spieler sich dort über ihn beim Präsidenten beschweren.

Helmut Schön dagegen verstärkt ihn in seiner Rolle, zumal der Trainer weiß, daß ohne den „freischaffenden Künstler“ Beckenbauer, wie er ihn nennt, die deutsche Mannschaft tatsächlich in Gefahr geriete, Fußball ohne Finessen zu spielen. Allein gegen Frankreich bedeuteten drei seiner Aktionen Torchancen wie aus dem Lehrbuch. Eine seiner Vorlagen führte zum Foul an Müller – Tor! Die zweite veranlaßte den Nutznießer, Linksaußen Erwin Kremers, später zu der Äußerung: „Ich fragte den Torwart schon, wohin er den Ball haben wollte“ – Ausdruck fußballerischer Hybris, weil nichts mehr schiefgehen konnte. Die dritte vergab Overath, weil er einen Moment nicht mitdachte und zu spät startete.

Das Grundkonzept des deutschen Spiels ist also klar: viel Freiheit für des Kaisers Kunst. Doch liegt hier auch gleichzeitig die potentielle Schwäche deutscher Fußballstrategie. Die Analyse der Spiele gegen Argentinien (2 :3), Jugoslawien (0 : 1) und Brasilien (0 : 1) beweist dies eindeutig. Clevere Trainer ließen junge, ehrgeizige Spieler schon weit in der deutschen Spielhälfte Beckenbauer attackieren. Dort verlor er dann schon Kraft und Konzentration, damit manches Mittelfeldgefecht und die deutsche Mannschaft dann die Fußballschlacht.

Frankreichs Trainer Kovacs fand eine klassische Kurzformel für diesen Sachverhalt, der sowohl die Schwächen seiner Mannschaft als auch umgekehrt die Stärke der deutschen wiedergibt: „Klasse und Kraft für die letzten dreißig Meter vor dem Tor fehlten.“ Läßt man Beckenbauer Raum und Zeit, sich hier zu entfalten – die obigen Beispiele belegen es ebenso wie viele andere Länder- und Vereinsspiele –, droht dem Gegner meist die Niederlage. Die Grundlage bei seinen Aktionen bilden immer das sehr kurze Führen des Balles, präzises Abspiel zum Partner, Antritt, um den Ball wieder zugespielt zu bekommen. Bis hierhin ein Ablauf aus der Fußballfibel, genannt Doppelpaß.

Doch jetzt – Beckenbauer hat den Ball wieder im Besitz, wie am Fuß festgenagelt – spielt er nochmals ab oder startet selbst mit dem Ball. Da Beckenbauer agiert, der Gegner nur reagiert, liegt die Schwierigkeit für diesen in der Schnelligkeit der Aktion und der perfekten Beherrschung des Balles durch Beckenbauer, die kaum eine Störung zuläßt, es sei denn durch Fouls. In der Defensive gilt das gleiche Kriterium für den Erfolg Beckenbauers – Kunst des Könners am Ball. Die Handwerker wie Höttges, Weber, Vogts und andere Deckungsspieler erhalten genau umrissene, feste Aufgaben, gegnerische Angreifer auszuschalten. Disziplin heißt für sie Schöns Devise. Beckenbauer dirigiert, setzt ein und inszeniert neue Spielzüge.

Diese beiden Bereiche also, dreißig Meter vor dem gegnerischen und eigenen Tor, sind umstrittenes Herrschaftsgebiet. „Wie meine Konzeption verwirklicht wird, liegt an der Qualität des: einzelnen. Franz macht es optimal“, so interpretiert Helmut Schön das Spiel seines Kapitäns. Schiffbruch droht der deutschen Crew im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 1974 – eigentlich nur im Mittelfeld, nimmt man jedenfalls Hermann Neubergers, Chef des WM-Organisationskomitees, Ausspruch, mindestens unter die letzten vier dieses Turniers zu gelangen.