Kanadische Ölaktien billig

Die Aktien der kanadischen Tochterunternehmen großer internationaler Ölkonzerne haben bisher auf die Tatsache, daß Nahost-Öl künftig teurer und möglicherweise auch knapp werden wird, noch nicht mit entsprechenden Kurssteigerungen reagiert. Das liegt daran, daß die kanadischen Behörden diese Unternehmen ab 1. Januar 1974 höher besteuern als bisher. Außerdem hat die kanadische Regierung den Preiserhöhungsspielraum eingegrenzt. Dennoch empfehlen viele Experten den Kauf kanadischer Ölaktien (siehe auch das „Kursbarometer“). So BP Canada, Gulf Oil Canada und Shell Canada. Sie liegen noch unter ihren diesjährigen Höchstkursen. Man wird davon ausgehen können, daß die kanadischen Behörden letzten Endes daran interessiert sind, den Ölunternehmen Renditen zu sichern, die es ihnen erlauben, ihre Explorationstätigkeit im bisherigen Tempo fortzusetzen.

„Mayo“-Entscheidung im November

Über die Liquidation der in Schwierigkeiten geratenen Deutsche Klinik für Diagnostik AG – DKG –, Wiesbaden (deutsche „Mayoklinik“ genannt), soll am 22. November eine außerordentliche Hauptversammlung beschließen. Die Großaktionäre Siemens und Allianz, die 45,36 Prozent des 10,5 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals besitzen, verzichten auf jedwede Ansprüche an die Liquidationsmasse. Für die etwa 6000 freien Aktionäre bleibt so viel übrig, daß sie je Aktie etwa 25 Mark bekommen würden. Auf dieser Basis hat sich die 50-Mark-Aktie bereits eingependelt.

Interessante Kurzläufer

Mit einer sicheren Rendite von 10,03 Prozent kann der Käufer der Niedersachsen-Anleihe von 1965 rechnen. Der Kurs liegt bei 94,5 Prozent, der Nominalzins bei sieben Prozent. Die Anleihe wird am 1. Januar 1976 voll zurückgezahlt. Wer bis dahin warten kann, läuft keinerlei Kursrisiko.

Der 14- bis 24-Prozenter

Die Bremer Treuhand, Deutschlands größtes Haus für geschlossene Immobilienfonds, legte einen neuen Fonds auf, den HB-Fonds 33, den „14- bis 24-Prozenter“. Das ist die Rendite, die ein Anleger je nach Steuersatz erzielen kann. Diese Rendite setzt sich aus einer steuerfreien Barausschüttung von fünf Prozent (plus Bewirtschaftungsüberschüsse), dem Tilgungszuwachs durch Hypothekentilgung und weiteren Vorteilen bei der Vermögen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer zusammen. Der Fonds gibt dem Anleger Bruchteilseigentum. Das heißt: grundbuchamtliche Sicherung, Einsatzmöglichkeit von Bauspargeldern. Da der Fonds öffentlich geförderte Wohnbauten – in Bremen, Duisburg und Bielefeld – baut, kann der Fonds die steuerliche Abschreibungsvergünstigung nach § 7 Abs. 5 EStG nutzen. Interessierte Bausparer haben bereits für über 11 Millionen Mark Vormerkungen bei einem Sonderkonto der Deutschen Bau- und Bodenbank in Frankfurt vornehmen lassen. Bis zur Emission werden Guthaben mit acht Prozent verzinst.