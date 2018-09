Hausaufgaben – einem alteingesessenen Schüler ein verhaßtes Wort! Je älter man wird, desto weniger macht man sie, und zur Zeit ist es sogar auch in den unteren Klassen modern, sie nicht zu machen. In der Oberstufe eines Gymnasiums etwa spezialisiert man sich auf das Lernen der Sachen, die einem wichtig erscheinen oder die einem Spaß machen. Nicht umsonst sind morgens die Klassenzimmer voll von „Abschreibern“. Hausaufgaben sollten sinnvoll sein (aus der Sicht des Schülers): Eine Erörterung des Textes, Wörterlernen, das Lesen eines Stückes zur Vorbereitung des Unterrichts, sogar im Mathebuch. Je älter die Schüler werden, desto mehr erkennen sie, was wichtig ist und was nicht. Der Lehrer sollte wissen, welcher Art von Schülern er gegenübersitzt und wie „frei“ er den Unterricht machen kann. Ulrike Hummel, 16 Jahre

Mir machen Hausaufgaben zwar keinen Spaß, aber noch müssen sie sein, weil man nicht alles in der Schule schafft.

Jürgen Bänsch, 11 Jahre

*

Nein zu sagen wäre ebenso bequem wie unrealistisch. Geht man davon aus, daß jeder Schüler bei den Hausaufgaben etwas lernt, so bedeutete es eine generelle Verminderung des Lernvolumens, würden die Hausaufgaben abgeschafft. Wissen tut not, aber bis heute werden Primanern wie Abc-Schützen häusliche Arbeiten in der Regel aus der Aura höheren Wohlvermögens vom „Pauker“ aufdiktiert. Daß der Schüler die ihm so gestellten Aufgaben überhaupt erledigt, ist nur auf seine Angst vor Bestrafung im weitesten Sinne (Sitzenbleiben! „In die Lehre gesteckt werden!“) zurückzuführen. Hans-Jürgen Seeling, 18 Jahre

*

Nein. Denn der Unterricht sollte Interessen wecken und nicht fragwürdiges Wissen eintrichtern. Demgemäß sollte der Lehrer Möglichkeiten, wie man sich mit dem Unterrichtsstoff weiterbeschäftigen kann, in Form von Aufgaben oder Fragen geben. Aber freiwillig, nicht als Pflicht.