Inhalt Seite 1 — Banken auf dem Kriegspfad Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Herlt

Niemand sprach so deutlich aus, was viele Bankiers in der Bundesrepublik heute denken, wie Jürgen Ponto, der Vorstandssprecher der Dresdner Bank. „Es wird Zeit“, sagte er öffentlich, „daß wir in den Zinsen Kosten begreifen, die wir der Stabilität wegen senken müssen.“

Für ihn ist die Kreditpolitik als Waffe gegen Preissteigerungen stumpf geworden. Im Rückblick auf die zwölf Monate einer radikalen Restriktionspolitik sieht er wenig positive Aspekte. Er hat seine Zweifel, ob die von 7,9 auf 6,4 Prozent verringerte Anstiegsrate der Lebenshaltungskosten wirklich eine Frucht der hohen Zinsen ist. Hat etwa die Radikalkur Konjunktur und Export gedrosselt? Ponto: „Die Exporte erreichen trotz der radikal veränderten Währungssituation ständig neue Rekordwerte“, und er folgert: „Noch nie waren wir so exportlastig wie heute und damit auch noch nie so abhängig von der Entwicklung der Weltkonjunktur, für die ja auch einmal eine veränderte Windrichtung vorstellbar bleibt.“ Seine Diagnose ist eindeutig: „Bei den Lohnkosten, und nirgendwo anders, fällt die Entscheidung über Stabilität Und Inflation.“

Da hohe Zinsen weder die Konjunktur bremsen noch die Exporte drosseln oder die Preise drücken, plädiert Ponto für einen Kurswechsel in der Kreditpolitik. Denn eine „Politik überzogener Dauer“ beschwöre neue außenwirtschaftliche Kollisionsgefahren herauf.

Sein Kollege Paul Lichtenberg von der Commerzbank hatte ähnliche Akkorde angeschlagen, wenn auch verhaltener. Für eine allgemeine Entwarnung sei es noch zu früh. Aber er setzt sich für einen Waffenwechsel ein: Statt die Bankenliquidität zu verknappen, sollte die Bundesbank lieber den Diskont weiter erhöhen.

Nach einer solchen kreditpolitischen Umrüstung kämen die Banken in der Tat besser zurecht. Viele Kredite sind an den Diskont gebunden. Die Formel „D + X“, wobei X der Zuschlag zum Diskontsatz ist, hat sich eingebürgert. Beste Adressen müssen heute für bestehende Kredite mindestens 14 Prozent Zinsen zahlen, neue Kredite sind unter 15 Prozent nicht zu haben. Mittelständische Unternehmen, bei denen die „Bis-auf-weiteres-Klausel“ durchgesetzt wurde, zahlen meist mehr als Großunternehmen.

Aber die Geldbeschaffungskosten der Banken – und hier liegt der Stein des Anstoßes – liegen wegen der drakonischen Restriktionspolitik der Bundesbank heute im Schnitt bei 15 Prozent und mehr. Die „Verzinsungsmarge“, die Zinsdifferenz zwischen Einlagen- und Kreditgeschäft, ist praktisch auf Null gesunken – ein bisher unbekannter Zustand.