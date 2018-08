Innenminister Hans-Dietrich Genscher, für den Umweltschutz zuständig, verlor eine Umweltschlacht. Genschers Mitstreiter, der CDU-Parteivorsitzende Helmut Kohl, blieb gleichfalls auf der Strecke. Und nun sind die Aussichten für eine potentielle FDP/CDU-Koalition von 1976 an noch geringer geworden. Der Bund wird nicht, wie von Genscher gefordert, die Bundeskompetenz für den Wasserschutz erhalten. Dazu wäre eine Grundgesetzänderung und damit die Zustimmung der Opposition notwendig gewesen. Kohl hatte Genscher das „Ja“ der Union signalisiert; er hatte damit wohl auf eine Öffnung der Freidemokraten zur Union hin spekuliert. Kohl wurde indes von seinen Parteivizes und Widersachern Gerhard Stoltenberg und Hans Filbinger zurückgepfiffen. In der Umgebung von Minister Genscher Heißt es nun: „Eine weitere Koalitionsbrücke für 1976 ist den Bach hinunter.“

Eine Bildunterschrift in der „ZEIT“ verärgerte de Frankfurter Neckermänner. Unter einem Bild aus der Neckermann-Versandzentrale war zu lesen, daß private Unternehmen die kostengünstigen Paketstrecken für sich okkupieren und der Bundespost die defizitären Wegstrecken überlassen. Im Prinzip stimmt diese Rechnung zwar, nur im Fall Neckermann nicht, denn der Frankfurter Versandhändler kooperiert seit Mai dieses Jahres besonders eng mit Postminister Horst Ehmke. Neckermann bereitet seine Versandeinheiten für alle Teile des Bundesgebietes versandfertig vor. Die Post spart dann beim Versand Zeit. Nach den Anfangserfolgen – über 95 Prozent des gesamten Paketausstoßes von Neckermann laufen über diesen Kooperationsversand – läßt sich schon absehen, daß das Modell, in das Leistungsangebot der Bundespost aufgenommen wird.

Sigrid Frings, Sekretärin von Heinrich Freiherr von Lersner aus dem Innenministerium, war ihrer Zeit keineswegs voraus, als sie ihren Chef als Präsidenten der Bundesstelle für Umweltangelegenheiten titulierte. Es war vielmehr so, daß die Pressestelle des Ministeriums – urlaubsbedingt – der Zeit hinterherhinkte. Dort wurde von Lersner noch als Ministerialdirigent geführt, obwohl er schon seit dem 6. August Präsident der Bundesstelle ist. Dem Juristen von Lersner wird mit Regierungsdirektor Dietrich Hartmann ein Diplom-Ingenieur als Vizepräsident zur Seite stehen, der bislang im Referat „Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Luftreinhaltung“ tätig war.

*

Während Staatssekretär Detlev Karsten Rohwedder aus dem Wirtschaftsministerium darauf baut, daß ein Ende der Preisbewegung beim Heizöl in Sicht ist (Rohwedder: „Die Bäume wachsen auch hier nicht in den Himmel“), verkündete sein Minister Hans Friderichs: „Mit steigenden Erdölpreisen werden wir weltweit rechnen müssen – mit oder ohne Nahostkrise.“ Bei der Arbeitsgemeinschaft für Verbraucher zeigte man sich überrascht. Geschäftsführer Johannes M. Jaschick: „Die Äußerung hat praktish eine Signalwirkung.“

Nach einer leidvollen Schlafwagenfahrt von Hamburg nach München schrieb Alex Möller, Ex-Finanzminister und SPD-MdB, seinem Genossen Wolfgang Vaerst, Vorstandsvorsitzender der Bundesbahn in einem Brief unter anderem: „Seit langen Jahren ist es mir wieder einmal passiert, daß ich im Gang des sogenannten Schlafwagens und in Betrachtung des sogenannten Bettes sprachlos wurde. Falls die Deutsche Bundesbahn noch kein Museum für ihre Einrichtungen aus alten Zeiten hat, so könnte Sie mit diesem Schlafwagen beginnen.“

Wolfgang Haffmann