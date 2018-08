Inhalt Seite 1 — Die Uhr zerbissen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Da braucht es einen sicheren Blick für geometrische Formen. Es gilt, die quadratisch, rechteckig, T-, L- oder kreuzförmig geschnittenen Steine so auf das Spielbrett zu legen, daß bestimmte Felder eingeschlossen oder von einer Seite des Brettes zur gegenüberliegenden eine Verbindung hergestellt wird. Dafür gibt es dann Punkte.

Das Spiel heißt „Forma“; es kann zu zweit und zu viert gespielt werden. Jeder Spieler erhält gleich viele und gleich geschnittene Legeformen einer Farbe. Gelegt wird abwechselnd.

„Forma“ aus der recht repräsentablen Ravensburger „Casino-Serie“ ist kein leichtes Spiel. Man muß sich sehr konzentrieren, weil es viele und oft überraschende Möglichkeiten gibt und weil man immer auch die noch nicht gelegten Steine der Gegner und die sich daraus ergebenden Perspektiven im Auge haben muß. Da noch dazu alle Steine zweiseitig eingesetzt, also immer auch umgedreht werden können, ergibt sich eine nur schwer übersehbare Vielfalt.

*

Während man „Forma“ dennoch recht gut auch schon mit Zehnjährigen spielen kann – oft haben gerade Kinder für Formen einen sicheren Blick und ein gutes Gedächtnis –, braucht man beim Buchstabenlegespiel „Lingua“ einen Gegenspieler, der etwa denselben Wortschatz hat. „Lingua“, das ebenfalls in der Ravensburger Casino-Serie erschien, erinnert an das weithin bekannte und beliebte Spiel „Scrabble“. Auch bei „Lingua“ müssen aus (zufällig gezogenen) Buchstabensteinen Wörter gelegt werden, senkrecht oder waagerecht, aber immer an schon gelegte Wörter anschließend, sie ergänzend oder verändernd.

„Lingua“ ist vielfältiger und komplizierter als „Scrabble“, und zwar deswegen, weil hier Farbwerte eine entscheidende Rolle spielen: Alle Buchstaben gibt es in verschiedenen Farben, und in ebensoviel Farben sind die Buchstabenfelder auf dem Spielbrett dargestellt. Man muß nun nicht nur versuchen, ein Wort zu setzen, sondern dies möglichst so tun, daß sich die Farbe der Buchstaben mit der Farbe der belegten Felder deckt. Erst dann kann der Punktegewinn groß sein. Das Auszählen der Punkte ist umständlicher als bei „Scrabble“. Aber ein Vorteil (und zugleich eine weitere Komponente) liegt darin, daß ein Spieler von sich aus das Ende einer Partie herbeiführen kann, indem er ein bestimmtes Feld belegt.

*