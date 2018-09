Künstliche Zähne, wie natürliche im Kiefer festgewachsen, immun gegen Krankheiten und „wartungsfrei“ – der Wunschtraum vieler unter Zahnkrankheiten leidender Menschen – scheinen nun endlich Wirklichkeit zu werden. Forscher der University of Florida haben ein synthetisches, aus einer Kobalt-Chrom-Legierung, Acrylharz und einer neuen Keramikmasse aufgebautes Material entwickelt, das mit dem Organismus verträglich ist, als Implantat vom Körper angenommen wird und einwächst. Dieser neue Stoff wird jetzt daraufhin getestet, ob er sich in Form künstlicher Zähne bewährt. Die Versuche werden an Pavianen vorgenommen. Ihnen wurden vier Schneidezähne gezogen und durch entsprechende künstliche Zähne ersetzt. Paviane sind besonders geeignet, weil sie ein dem Menschen sehr ähnliches Gebiß besitzen. Vom Ergebnis dieser Tierexperimente wird es abhängen, ob die Zahnimplantation auch bei Menschen klinisch erprobt werden kann und vielleicht einmal Kronen, Brücken und ähnliche und störende Gebilde überflüssig macht. R. K.