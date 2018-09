Eine Rakete, die nach unten losgeht

Die gesamte westliche Welt bohrt seit mehr als hundert Jahren ihre größeren Erdlöcher – etwa zum Zwecke der Erdölsuche – fast ausschließlich nach dem „Drehbohr“-Verfahren. Dabei werden von einem Motor an der Erdoberfläche Bohrstangen in drehende Bewegung versetzt; am unteren Ende dieses Gestänges ist ein Meißel angeschraubt. Der Druck des Gestänges und die Drehbewegungen des Meißels zerkleinern das Gestein im Bohrloch, wodurch der Meißel immer weiter nach unten dringen kann.

Die Russen gehen schon seit langem eigene und neue Wege, wenn es darum geht, ein Loch in die Erde zu treiben. Sie entwickelten das Turbo-Bohrverfahren, bei dem der Meißel nicht von der Erdoberfläche aus, sondern direkt „vor Ort“ – an der Sohle des Bohrloches – von einer im Bohrgestänge eingebauten Turbine angetrieben wird. Das Bohrgestänge braucht dabei nicht in Drehbewegung versetzt zu werden; es steht starr im Bohrloch. Wie bei einem Flußkraftwerk treibt bei diesem Verfahren die Bohrflüssigkeit, die im hohlen Bohrgestänge nach unten gepumpt wird, die Flügelräder der Turbine an. Turbo-Bohranlagen sind heute ein typisches Bild für Erdölfelder in den Ostblockstaaten.

Jetzt haben die Russen wieder etwas Neues. Der sowjetische Ingenieur Michail Tsiferow erfand den Raketenbohrer. Mit dem neuen Verfahren läßt sich ein 15 Meter tiefes Loch in 18 Sekunden vortreiben. Im Augenblick testet Tsiferow ein Versuchsmodell in der trockenen Steppe der Provinz Saratow. Diese Region ist sehr auf Grundwasserquellen angewiesen. Herkömmliche Bohranlagen kommen dort wegen des felsigen Bodens nur sehr langsam voran – wodurch die Sache auch sehr teuer wird.

Das Prinzip des Tsiferow-Bohrens: Heiße Gasströme entweichen kleinen Öffnungen am Bohrmeißel; auf winzige Bereiche des Bohrlochs wird dabei so viel Energie konzentriert, daß das dort anstehende Gestein sofort zerkleinert wird. Ein Düsenstrahl ist es auch, der die gesamte „Rakete“ tiefer in die Erde treibt und sie in Drehbewegungen versetzt. Während sie sich immer tiefer nach unten bohrt, schleudert die Rakete pro Sekunde bis zu zwei Tonnen Erd- und Gesteinsmaterial an die Erdoberfläche. Obwohl der Bohrer nur zweieinhalb Meter lang ist und nur 25 Kilo Brennstoff aufnimmt, gibt Tsiferow für sein Modell eine Leistung von 50 000 PS an. Um welchen Brennstoff es sich handelt, ist noch sein Geheimnis.

Der Ingenieur, arbeitet jetzt an einer Tiefbohrrakete, die in hartem Gestein eine halbe Stunde lang operieren können soll, bevor sie zum „Auftanken“ an die Oberfläche gebracht werden muß. Eine pneumatische Tunnelbaumaschine, die nach Tsiferows Raketentriebmethode arbeitet, wird gegenwärtig an einer Großbaustelle bei Cleljabinsk im Ural schon in der Praxis eingesetzt. Dabei verwenden die Techniker komprimierte Luft anstatt eines heißen Gasstromes. M. W.