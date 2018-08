An der Fremde bleibt uns Touristen, die wir rumkommen, eigentlich nur eines fremd: der Mensch. Das liegt am Menschen, da hat er selber schuld.

Außer der Sonne („Einmalig“) – und dem Strand („Eigentlich recht sauber“) und dem eigenartigen Essen („Ein Königreich für einen Schlag Erbsensuppe“) sind da noch die Leute. Die Eingeborenen, kann man sagen. Seltsame Käuze.

Wir kommen doch schon eine ganze Weile, um ihre Sonne, den Strand, das eigenartige Essen und ihre Andenken zu kaufen. Unsere harte Deutsche Mark nehmen sie gern in Spanien und Italien und Jugoslawien und Dänemark. Und damit wir sie schneller locker machen, schreiben sie überallhin: „Man spricht Deutsch.“ Und das stimmt eben nicht. Wir haben das getestet, beim Bäcker in Mazedonien fümzwanzich Schrippen verlangt. Der hat große Augen gemacht, aber keine Anstalten, das Zeug einzutüten. Enttarnt.

Oder in Kopenhagen auf der Strøget, ein Lampengeschäft. „Ich suche eine nicht so teure Pendelleuchte in Falttechnik, Sie wissen schon.“ Sie wußte nicht; Gelächelt hat sie, aber dann gestottert: „Oh, ich glaube... ich verstehe nicht.“ Dabei sind die Dänen berühmt für ihre Pendelleuchten in Falttechnik. Ihren eigenen Kram sollten sie schon kennen. Eine Pendelleuchte in Falttechnik ist nun einmal eine Pendelleuchte in Falttechnik. Was mögen die bloß in der Schule lernen. Aber draußen dranschreiben „Man spricht Deutsch.“ Allenfalls „He, Fräulein“,

Wenn Herr Buddensieken aus Rendsburg den arabischen Andenkenfritzen in der Kasbah in Playa del Inglés nach einem Plüschcocktailkissen fragt, dann sollte der wirklich nicht hochnäsig die Schultern zucken und ihm einen häßlichen Ledergurt andrehen. Man versteht die Welt nicht mehr. Sind das nun Ferienländer oder nicht. Ihr Pech, sollen wir das ausbaden? Gast ist Gast, Gast ist König. Wenn umgekehrt wir das Touristenland wären und uns meinetwegen die Marockaner zu Millionen ins Land schneiten, würden wir uns ja wohl mit der Zeit ein astreines Arabisch zulegen.

Es soll Touristen geben, die sich einen Sprachführer kaufen, bevor sie ins Ausland fahren, um sich ein paar Brocken anzueignen. Nicht einzusehen, das verwöhnt die Leute. Wieso soll unsereins auf spanisch nach dem Hofbräuhaus in Palma fragen? Schließlich hat man gebucht.

Da mokieren die Eingeborenen sich manchmal, daß unsereins nichts kennenlernt außer dem Hotel mit seinem Strand – keine Ahnung von Land und Leuten. Selber schuld, wenn die nicht mal richtig Deutsch können. Peter Ernst