„Die Begegnung hat ermutigt. Sie zeigt, daß man auf einem guten Weg ist.“ Mit diesen Worten kommentierte Außenminister Scheel am Wochenende die Ergebnisse seiner Reise nach Polen – Resultate, die sich mehr in Willensbekundungen als in konkreten Fakten spiegeln.

So werden die beiden wichtigsten Gesprächsthemen – die Ausreise deutschstämmiger Polen und Bonner Kredite zu günstigem Zins – im gemeinsamen Kommuniqué gestreift:

Polen bekundet darin seine Bereitschaft, die Umsiedlung von Personen deutscher Volkszugehörigkeit in Einklang mit den Kriterien der polnischen „Information“ an die Bundesregierung von 1970 „in umfassender Weise während der nächsten drei bis fünf Jahre zu lösen“. – Vor der Presse räumte Scheel ein, daß Polen die Rote-Kreuz-Liste von 283 000 ausreisewilligen Volksdeutschen für zu umfangreich hält. Dieser Zahl setzt Warschau ein Maximum von 160 000 entgegen. 1971 kamen noch 25 000 Polen-Deutsche in die Bundesrepublik, 1972 die Hälfte, 13 000; im September dieses Jahres nur noch 200.

Die Frage des Kredits soll bei einem Arbeitsbesuch des polnischen Außenministers Olszowski in Bonn weiterberaten werden. Über „vorteilhafte Konditionen“ besteht Einmütigkeit, weniger über den Umfang. Polnische Erwartungen von drei Milliarden Mark steht ein deutsches Angebot von einer Milliarde entgegen.

Neben Kreditfragen geht es auch um industrielle Kooperation großen Umlängs, der beide Seiten aufgeschlossen gegenüberstehen. Polnische Wünsche gelten dabei dem Energiebereich, dem Schiffbau und Kupferbergbau sowie der Stahlindustrie. Ferner sollen der wissenschaftlichtechnische und kulturelle Austausch gesteigert und durch Verträge abgesichert werden. Auch ein Luftverkehrsabkommen ist geplant. Die sportlichen Begegnungen wollen beide Länder steigern.

In Warschau wurde angekündigt, daß Parteichef Gierek im ersten Halbjahr 1974 in die Bundesrepublik reisen will. Diese Zusage wurde in Scheels Delegation und in Bonn als deutlicher Hinweis ausgelegt, daß die Warschauer Regierung an die Lösbarkeit der deutsch-polnischen Probleme glaubt.