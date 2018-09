Inhalt Seite 1 — Such dir einen Guru! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Krieger

Manchmal glaubt man ein altes Problem schon besser verstanden und der Lösung näher, wenn man es neu benennt. Seit Jahren bereitet das Drogenproblem Sorge ( genauer: jener Teil davon, den eine nicht ganz willkürfreie Gesetzgebung und Moral kriminalisiert hat), nicht ganz so lange und nicht ganz so intensiv der brutalisierende Einfluß der Fernsehprogramme; seit vielen Jahrhunderten entlädt das Chaos der Menschenseele sich in Kriegen und Verbrechen, in Massenhysterien und individuellen Neurosen, in Wahnsinn und Selbstmord.

Die Phänomene sind bekannt, ihre Deutung blieb strittig. Aber noch fehlte die griffige Formel, die sie alle unter einen Hut bringt. Sie in Umlauf gesetzt zu haben, ist das so unbestreitbare wie zweifelhafte Verdienst eines jungen Münchner Psychotherapeuten –

Jürgen vom Scheidt: „Innenweltverschmutzung“ – Die verborgene Aggression: Symptome – Ursachen – Therapie; Verlag Droemer Knaur, München, 1975; 320 S., 26,– DM.

Die Analogie ist klar: Auf die Umweltverschmutzung folgt die Innenweltverschmutzung. Zweifellos lassen sich nicht nur die Atemluft, das Wasser der Flüsse, Seen und Meere und die Nahrung vergiften; auch Seelen können vergiftet werden. Und vielleicht hat der Autor sogar recht mit seiner These, daß die vergiftete Seele die Zukunft des Menschen noch ernster bedrohe als die vergiftete Natur.

Wortbildungen wie Umweltverschmutzung und Umweltschutz wurden geprägt, als die Einsicht zu dämmern begann, daß tote Fische im Rhein, Ölpest in der Nordsee, DDT-Rückstände im Gemüse und Giftglocken über Industriestädten keine isolierten Phänomene waren, sondern Vorboten einer drohenden Zerstörung der gesamten Biosphäre. Sie waren notwendig, um eine zielsicher an der Vernichtung ihrer eigenen Lebensgrundlagen arbeitende Menschheit wachzurütteln. Freilich haben sie wohl auch eine beschwichtigende Funktion: als sei die Katastrophe damit, daß man über sie reden kann, schon ein bißchen abgewendet. Steht es mit der „Innenweltverschmutzung“ ähnlich?

Der Schwefeldioxydgehalt der Luft, die Phosphatkonzentration im Flußwasser, die Pestizidrückstände in Pflanzen lassen sich messen, die Herkunft der Gifte ist bekannt oder zu ermitteln, über das ökologische Gleichgewicht der Natur wissen wir wenigstens in groben Zügen Bescheid. Wie aber ist eine „saubere“ Innenwelt beschaffen? Der konservative Katholik hat da andere Vorstellungen als der liberale Psychoanalytiker oder der dogmatische Marxist. Und was bezeichnen wir als seelisches Gift? Vor ein paar Jahren noch genügte ein unverhüllter Busen. Wer von „Innenweltverschmutzung“ spricht, hat also Farbe zu bekennen.