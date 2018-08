Daddy ist tot, zur Strecke gebracht. Eine Jagdtrophäe. Er liegt, kokottenhaft geschminkt, im offenen Sarg – eine entthronte Drohne, ein Weib in Männerkleidern, entlarvt, verhöhnt, abserviert. Mammi und Niki verkünden das Ende des Patriarchats.

Niki – das ist Niki de Saint Phalle, die Künstlerin, die Mutter aller kleinen und großen "Nanas" in Plastik- und Bildform, nunmehr auch Hauptdarstellerin in einem Film, den sie gemeinsam mit dem englischen Dokumentarfilmer Peter Whitehead gemacht hat: "Daddy". Er ist "eine Attacke auf die Macht des Mannes, der die Frauen unterdrücken will", wie die Künstlerin unerschrocken versichert. Die eingangs beschriebene Szene läßt kaum Zweifel an dieser Absicht. Doch so ganz sicher ist es auch wieder nicht, daß Niki die Lanze der Women’s Lib eingelegt hat.

Der Film endet nämlich recht merkwürdig. Niki erzählt da ein Märchen – es klingt, als wär’s von Wilde –, das von einem bösen Monster und einer Tochter handelt, die über die Mauern des finsteren Monsterschlosses geklettert ist, draußen Freiheit und Liebe erfahren hat und dann doch wieder zu dem Monster (es ist natürlich Daddy) zurückkehrte, weil sie fühlte, daß es ohne sie sterben würde. Das Märchen endet mit den Worten: "Daddy, ich hasse dich" – und das hört sich an wie eine heimliche Liebeserklärung. Die Tochter läßt das Monster nicht im Stich, auf immer in Haßliebe mit ihm verbunden.

Nun sollte man ja eigentlich einen Film von vorn nach hinten erzählen. Nur bleibt in diesem Fall das, was in der Eingangssequenz geschieht, einigermaßen unverständlich, wenn man nicht weiß, zu welchem Ende es führt. Niki tat erfahren, daß Daddy gestorben ist. Sie erinnert sich zurück an ihre Kindheit, an die Zeit, in der sie mit ihm Blindekuh spielte. Dabei hatte Daddy seinem Töchterchen gelegentlich unter den Rock gegriffen – vielleicht nur in der Einbildung des kleinen Mädchens, aber das läuft im Endeffekt auf das gleiche hinaus. Daddy, so viel ist sicher, beherrschte Nikis kindliche Sexualphantasien. Er sollte ihr Spielzeug sein, nicht das von Mammi, ein Wunsch, den er ihr nicht erfüllte. Dafür hatte sie ihn bestraft, durch Niederknien beim Spielen gedemütigt. Jetzt, erwachsen, aber immer noch an Daddy fixiert, rächt sie sich. In einem nun wirklich haßerfüllten Monolog erläutert sie dem Toten, den sie sich als gefesselten, stumm leidenden Lebenden vorstellt, wie sie ihn hätte behandeln wollen.

Erinnerung und Gegenwart des Wunschdenkens fließen nun ineinander: Niki führt Daddy ein Mädchen zu, in dem er Klein Niki erkennen soll. Sie malt ihm die Vergnügen aus, die er mit diesem haben könnte, aber diesmal nicht hat. Denn alles, was Daddy mit Niki gemacht hat, macht sie jetzt mit dem Mädchen. Es findet ein Rollentausch statt, Niki hat Daddy entmachtet, er muß zusehen. Das ist schon sehr komisch, ganz einfach, weil Madame kein Talent zur Lesbierin hat. Daddy, so denkt man sich als Zuseher, hätte sicher überzeugender agiert. Als Mann, natürlich,

Man wird bemerkt haben, daß "Daddy" ein stark autobiographisch eingefärbter Film ist, eine Art Konfession, in die blasphemische und sexuelle Phantasien der ehemaligen Klosterschülerin Niki de Saint Phalle eingeflossen sind. Ein privater Film sozusagen, eine gefilmte Selbstanalyse. Ein exhibitionistischer Film vielleicht, aber einer, der den Zuschauer nicht zum Voyeur macht. Ein Film auch, der trotz gewisser Längen, die wohl der Verdeutlichung des emanzipatorischen Arguments zuzuschreiben sind, durch optische Phantasie besticht und eine irreale Atmosphäre reizvoll ist. Und nicht zuletzt ist es ein Film, der zeigt, daß Daddy nicht vernichtet, aber besiegt werden kann. Er ruhe in Frieden – bis zur nächtsen Wiederauferstehung. Helmut Schneider