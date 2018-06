Das Oberlandesgericht in Celle hat den „Verband Deutscher Flugleiter“ (VDF) fürs erste von der Schizophrenie geheilt, an der er seit Jahren litt: Die Lotsenbruderschaft suchte zwar jeden Bummelstreik ihrer Mitglieder vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen, obgleich es an der Illegalität niemals einen Zweifel gab; aber sie wollte die kollektiven Go slows in keinem Fall ausgelöst haben oder auch nur fördernd an ihnen beteiligt gewesen sein.