Von Franz Schöler

Eine lexikalische Bestandsaufnahme der Ware, die heute unter dem Begriff Rockmusik gehandelt wird, war längst überfällig. Die wenigen englischsprachigen Publikationen dieser Art – Charlie Gilletts „Rock File“, Lillian Roxons „Rock Encyclopedia“ oder Joel Whitburns „Record-Research“-Kompilationen – litten entweder an mangelhafter Detailinformation und kritikloser Faktenhuberei oder orientierten sich ausschließlich am kommerziellen Hitparaden-Erfolg. Gilletts brillante und reichhaltig dokumentierte Studie „The Sound of the City – The Rise of Rock and Roll“, 1970 zuerst in den USA veröffentlicht, wendet sich wegen ihres trocken akademischen Insider-Vokabulars von vornherein nur an Spezialisten und historisch Interessierte.

Daß es bisher kein brauchbares, auch für den Laien oder den interessierten Fan nützliches Nachschlagewerk über Rockmusik gab, hat mehrere Gründe. Erstens gibt es keinen sakrosankten Kanon von Erzheiligen des Rock der letzten zwanzig Jahre, auf den sich Kritiker und Plattenkäufer auch nur annähernd geeinigt hätten. Subjektive Vorlieben, Legendenbildungen, Zufallserfolge spiel(t)en hier mehr als in jeder anderen Sparte der populären Unterhaltungsmusik eine entscheidende Rolle. Das liegt nicht einmal daran, daß man Chuck Berry auf Kosten von Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard oder einen der Everly Brothers für den erfinderischsten, vielseitigsten, originellsten und bedeutendsten Rock ’n’ Roller der fünfziger Jahre halten kann, sondern schlicht an dem Umstand, daß Rundfunk, Presse und Fernsehen im Verbund mit den Promotion-Kampagnen der Plattenfirmen den Geschmack des Käufers nachhaltig manipulieren. Nur in den seltensten Fällen wird Kritikfähigkeit gefordert oder gar gefördert. Elvis Presleys Karriere ist dafür immer noch das schlagendste Beispiel.

Noch wichtiger erscheint mir die Tatsache, daß das typische feeling sowohl der archaischen als auch der sogenannten „progressiven“ Formen von Rockmusik gerade ihr vor- oder nichtverbales Moment der Kommunikation ist. Elektronische E-Musik kann man bis zu einem gewissen Grad beschreiben, weil sie viel intellektueller konzipiert ist als zum Beispiel die Volksmusik namens Blues. Die Jazzkritik hat ein Fachvokabular entwickelt, das die Musik auf den Begriff zu bringen versucht und sie dabei manchmal zu verdinglichen droht. Aber allen Entwicklungen seit Little Richards „Tutti Frutti“ zum Trotz ist es eine Eigentümlichkeit der Rockmusik geblieben, daß sich ihr Erlebnis hartnäckig der Begrifflichkeit entzieht. Darin liegt unter anderem auch das Moment der romantischen Rebellion, die man seit 1967 als Milliarden-Dollar-Industrie verkaufen konnte. Warum aber das Gitarren-Intro zu „I Can’t Get No (Satisfaction)“ der Stones Millionen von Teenagern elektrisierte und warum noch 1973 Tausende von Konzertbesuchern begeistert mitsingen, wenn die Who ihre Hymne „My Generation“ intonieren, kann man wohl gescheit erklären, aber nicht definitiv begründen.

Diese und viele andere Schwierigkeiten in der kritischen Reflexion der Rockmusik und ihrer rund zwanzigjährigen Geschichte erläutert plausibel und informativ das Vorwort zu –

Siegfried Schmidt-Joos und Barry Graves: „Rock-Lexikon“; rororo 6177; Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, 1973; 352 S., 7,80 DM.

Schmidt-Joos verweist auf die intensive Verflechtung von – musikalischen, soziologisch, kulturhistorisch und kommerziell bedingten Aspekten des Rock. Er überanstrengt keinen Originalitätsbegriff, sondern schildert in anschaulicher Essayform die Stile, Personen, Traditionen, Entwicklungen und die wirtschaftliche Bedeutung dieses „Akkulturationsprodukts“, für das auch er keine deduktiv beschreibende oder induktive Definition geben mag. Sein historischer Abriß verdeutlicht, warum die musikalische Ausdrucksform von Proletarierkindern wie Carl Perkins (einem Slum-Zögling), von Elvis Presley (einem nicht unbedingt intelligenten Lkw-Fahrer) oder von Chuck Berry (einem pomadigen Friseur) in den sechziger Jahren so bereitwillig von musikbegeisterten Lehrlingen und Kindern des unteren und mittleren Bürgertums über Großbritannien in die USA zurückimportiert wurde. Rock ’n’ Roll war zwar nicht, wie er behauptet, in den fünfziger Jahren „zunächst eine rein proletarische Musik“, weil sie sofort auch die Highschool- und College-Jugend erreichte, die sich mit ihren Rock-Idolen identifizierte und später in der Form des Twist auch die High Snobiety ansprach; aber die Ursprünge aus Blues, Country Music und Rhythm & Blues lassen solche soziologischen Parallelen zu.