*

Bei der SPD sind Bankpositionen ebenfalls begehrt. So wurde der ehemalige Staatssekretär Wohnungsbauministerium Louis Storck, von Minister Hans-Jochen Vogel nicht eben sehr geschätzt, in die bun- deseigene Bau- und Bodenbank „verschoben“. Das seit einiger Zeit schielende Gerücht, Finanz-Staatssekretär Hans Hermsdorf solle Nachfolger des ausscheidenden Präsidenten Friedrich Wilhelm von Schelling von der Hamburger Landeszentralbank werden, hat sich Anfang der Woche als Realität herausgestellt. Als der Hamburger Senat Hermsdorf fragte; ob er das Amt annehmen werde, erhielt er eine positive Antwort.

Die zum Teil hochdotierten Posten in Vorständen und Aufsichtsräten bundeseigener Unternehmen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Finanz-Staatssekretär Hans Hermsdorf war unlängst nicht einmal mehr in der Lage, zu sagen, wie viele Minister, Staatssekretäre oder sonstige Vertreter von Bundesregierung und Bundesbehörden entsprechende Positionen im Auftrag des Bundes inne haben. Hermsdorf: „Ich müßte eine umfangreiche Liste verlesen, da der Bund allein an etwa 100 Unternehmen unmittelbar beteiligt ist.“ Über die Bezüge für solche Posten meinte der Staatssekretär, daß die Regierung dafür Sorge trage, daß die Vergütungen dem Bund zugeführt werden. Minister dürfen ohnedies kein anderes besoldetes Amt wahrnehmen, parlamentarische Staatssekretäre dagegen dürfen zur Zeit noch bezahlte Nebentätigkeiten ausüben. Wann das neue geplante Gesetz über die Rechtsstellung. dieser Staatsdiener realisiert wird, ist es damit allerdings auch vorbei.

Ein Ehrerrat der Union wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit den von „Capital“ veröffentlichten Vorwürfen gegen die CSU-Abgeordneten Leo Wagner und Hermann Höcherl beschäftigen. Wagner, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, war wegen hoher Schulden in den Verdacht gekommen, Politik und private Geschäfte miteinander verknüpft zu haben. Wagner hat deswegen inzwischen die Gerichte angerufen. Was an den Vorwürfen stimmt, wird sich erst herausstellen müssen. Unlängst kam der Fall Höcherl hoch. Nach „Capital“ soll Höcherl bei dem Blatt versucht haben, die Wagner-Story zu verhindern. Angeblich hat Höcherl als Gegenleistung Material über Querelen im CDU-Präsidium zum Atomsperrvertrag angeboten. Diese Nachricht scheint dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Professor Karl Carstens so gravierend, daß er den Ehrenrat der Union eingeschaltet wissen will.

*

Die Hoffnung der Bonner Regierungskoalition, bis zur Mitte des kommenden Jahres die Beratungen der umfangreichen Reform der Einkommen-, Gewerbe- und Kraftfahrzeugsteuer sowie der Sparförderung abzuschließen, hat einen Dämpfer bekommen. Die CDU/CSU-Mitglieder im Finanzausschuß lehnten es ab, sich schon jetzt zu den notwendigen Sondersitzungen dieses Ausschusses bereit zu erklären. Zwar „soll es nicht an uns liegen“, meinte CDU-Finanzsprecher Hansjörg Häfele, die Unionspolitiker wollen jedoch erst einmal abwarten, ob die Sondersitzungen tatsächlich notwendig sind. Die Ausschußvorsitzende Liselotte Funcke (FDP) und ihr Vize Rainer Offergeid (SPD) haben daran allerdings keinen Zweifel gelassen. Häfele begründete die Hinhaltetaktik der CDU/CSU damit, daß die Oppositionspolitiker darauf angewiesen seien, sich während der sitzungsfreien Wochen um ihre Wahlkreise zu kümmern. Denn der Opposition stünden nicht die gleichen propagandistischen Mittel der Gegenseite zur Verfügung. Die Koalition hingegen argwöhnt, die CDU/CSU wolle die Steuerreform, bewußt in Zeitnot bringen und scheitern lassen, um damit die Regierung zu blamieren. Eine weitere Konsequenz der Zeitverzögerung: Selbst wenn es gelingt, die Reform bis Ende 1974 zu verabschieden, hätten die Finanzbehörden keine Zeit mehr, sich selbst darauf vorzubereiten. Wolf gang Hoffmann