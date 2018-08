Hamburg

Hamburgs Autofahrer beschäftigt ein fauler Kompromiß. Die soeben fertiggestellten knapp 3500 Meter der westlichen Autobahnumgehung mit den Anschlußstellen Bahrenfeld und Othmarschen wurden am 20. November nur teilweise freigegeben. Die Ausfahrt Othmarschen bleibt laut Senatsentscheidung geschlossen. Damit liegt ein Stück sechsspuriger Autobahn, mit ungeheuren Kosten als Verbindung zwischen Horster Dreieck und Flensburger Autobahn gebaut, ungenutzt in Hamburgs Stadtlandschaft.

Dem Senatsbeschluß war ein handfester Hauskrach in Hamburgs SPD vorausgegangen – zwischen Eimsbüttel und Altona gab es jede Menge Ärger. Die Beziehungen rutschten, um es meteorologisch zu fixieren, unter die Frostgrenze. Die Eimsbüttler warten nämlich seit Jahren auf die Freigabe der Ausfahrt Othmarschen. Sie erhoffen sich davon mehr Ruhe in ihrem Stadtteil. Damit hätten die Fahrer, die sich von der Autobahnausfahrt Stellingen auf permanent verstopften Fahrbahnen Richtung Innenstadt quälen, endlich die Chance, auf weniger überlastete Straßen auszuweichen. Folge: Auf der Kieler Straße in Eimsbüttel würde fortan nicht mehr morgens und nachmittags der Verkehr chaotische Ausmaße annehmen.

Die lärmgeplagten, abgasumnebelten Eimsbüttler hatten die Rechnung indes ohne die Altonaer gemacht. Die entdeckten nämlich, daß Ottensens enges Straßennetz dem erwarteten Massenverkehr von der neuen Ausfahrt Othmarschen nicht gewachsen ist. Eben dieselben Altonaer hatten zuvor alle Pläne für leistungsfähige Durchbruchstraßen zu Fall gebracht. In logischer Konsequenz postulierten sie nun, der Fernverkehr aus Richtung Stellingen solle auch künftig die Kieler Straße frequentieren. Motto: Was so lange ging, kann auch weitergehen.

Diese Forderung brachte die SPD-Fraktion Eimsbüttel in Harnisch. Sie fuhr grobes Geschütz gegen die SPD Altona auf. Dort war man dann mit der Erwiderung auch nicht eben zimperlich.

Der Senat stand nun vor dem Dilemma, empörtes Parteivolk in beiden sonst recht friedlichen Stadtteilen zu besänftigen. Da erwies sich, daß die Altonaer offenbar die einflußreichere Lobby im Rathaus haben. Denn das Machtwort des Senats setzte eindeutige Akzente: die Ausfahrt Othmarschen bleibt zu. Gerüchtweise verlautet jetzt sogar, die Ausfahrt solle niemals geöffnet werden. Das werten die Eimsbüttler als gigantischen Schildbürgerstreich, den sie natürlich nicht hinnehmen wollen. Das Kriegsbeil bleibt ausgegraben.

Egbert A. Hoffmann, Redakteur des

Hamburger Abendblatts