Neu in Museen und Galerien:

Hamburg Bis zum 6. Januar 1974, Kunsthalle: „Richard Oelze“

Der Lichtwark-Preis 1973 war eine späte und eine verdiente Ehrung für einen Mann, der sich dem offiziellen Kunstbetrieb zeitlebens verweigert hat (ohne ihm restlos zu entgehen: immerhin war Oelze 1968 im deutschen Pavillon auf der Biennale), und für ein Werk, „dessen hermetischer Surrealismus auf Traum und innerer Vision gründet“, wie es in der Preisverleihungsurkunde heißt. Die innere Vision wiederum gründet auf „Natur“. Selbst ein derart hermetisches Werk kann sich nicht ohne Realitätsbezug entwickeln. „Als ich anfing mit der Natur, bin ich so weit rausgegangen, wo ich keinen Menschen fand, und dann war ich einsam und rannte zurück“ – (Oelze, zitiert nach Wieland Schmied). Natur im Zustand der Metamorphose, verfließende, verschwimmende Formen, Moor und Dämmerung; Landschaften im Zwielicht, Formen, die sich als belebte und ebenso als unbelebte Natur verstehen lassen, als morscher Baum, Wurzelwerk, bröckelnde Mauer, aber auch als grimassierende Gesichter, Spukgestalten, Chimären. Die Landschaft wird erinnert, verinnerlicht, zum Abbild psychischer Befindlichkeit. „Es gibt viel Ende der Welt“, lautet ein Titel, der Oelzes Standort beschreibt. Die Ausstellung bringt rund 35 Arbeiten aus annähernd vierzig Jahren, Doppelgesichtigkeit ist ihr dominierendes Thema, das nur unwesentlich modifiziert wird. Das früheste Bild, die „Täglichen Drangsale“ von 1934, ist ebenso real und ebenso visionär wie die „Freuden der Einsamkeit“ oder die „Todesfestlichkeit“ von 1972/73. Eines seiner wichtigsten Bilder, „Erwartung“ (Museum of Modern Art), ist hier nur in einer Vorzeichnung zu sehen. Das Bild hängt zur Zeit in einer anderen Ausstellung der Hamburger Kunsthalle: „Malerei in Deutschland, 1898–1973“, wo es das Jahr 1935 dokumentiert.

Hannover Bis zum 13. Januar 1974, Kestner-Gesellschaft: „Michelangelo Pistoletto“

Es ist nicht Pistolettos Schuld, es liegt an den amerikanischen Radikalrealisten, daß sich der Irritationseifekt, den seine ersten Spiegelobjekte hervorriefen, dieses schockierende Wahrnehmungsdilemma, die Unmöglichkeit, zwischen realem Ding oder realer Person und Abbildung zu unterscheiden, inzwischen abgenutzt und erheblich vermindert hat. Die Absperrkordel, die den Besucher, wenn er in die Ausstellung geht, stutzig macht, ist nur die Photographie einer Absperrkordel, der Mann, der im Katalog liest, ist nur fiktiv vorhanden. Aber Pistoletto hat mehr und anderes zu bieten als vorgetäuschte Realität. Der Besucher sieht sich selbst neben dem Monteur, der am Lkw arbeitet, neben der Frau, die im Bett sitzt und telephoniert. Er wird gezwungen, in eine fremde Realität, in eine vergangene Szene einzutreten, die mit Hilfe des Spiegels in die Gegenwart transponiert wird. Auf der Spiegelebene erfährt er die Gleichzeitigkeit einer fixierten, definitiven und einer reflektierten, sich mit jedem Schritt verändernden Bildmöglichkeit. Diese Erfahrung vor jedem Einzelobjekt wird in dieser großen Pistoletto-Gesamtausstellung vervielfacht und gesteigert. Der Besucher ist auf allen Seiten von Spiegeln umgeben, die das Gespiegelte reflektieren samt seiner Person und den anderen Besuchern, wobei sich auch noch die realen Photos in gespiegelte Figuren verwandeln. „Der Sinn und das Ergebnis meiner Spiegelbilder war, Kunst bis an den Rand des Lebens zu tragen...“ Seine eigenen Texte und die Bilddokumentation im Katalog geben Auskunft darüber, daß Pistoletto die, Spiegelbildnerei bereits als etwas Überwundenes und Beiläufiges betrachtet. Er hat in den letzten Jahren Aktionen und Happenings mit politischer Ausrichtung gestartet. Er zählt sich zu den engagierten Künstlern. Und produziert nach wie vor die Spiegelbilder, die man von ihm erwartet, die in die Museen und Sammlungen abwandern.

Gottfried Sello

München Bis zum 22. Dezember, Galerie Günther Franke: „Ernst Wilhelm Nay“