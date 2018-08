Die Ölwaffe der Araber trifft jeden einzelnen von uns, harter, als wir es noch vor wenigen Wochen erwarteten. Zum zweitenmal müßten, die Bundesbürger am Sonntag ihr Auto in der Garage lassen. Vor allem Kleinverdiener und Rentner spüren in ihrer Haushaltskasse schmerzhaft die Folgen der sprunghaft gestiegenen Heizölpreise. Manch einer muß um seinen Arbeitsplatz bangen.

Die meisten Bundestagsabgeordneten scheint das alles kalt zu lassen. Zumindest konnte diesen Eindruck gewinnen, wer in der vergangenen Woche am Bildschirm die Parlamentsdebatte über die Energiekrise verfolgte. Über weite Strecken war der Plenarsaal leer. Während der Bundeskanzler den Bürgern weitere Opfer ankündigte, gingen die Abgeordneten anderen Beschäftigungen nach.

Man sollte angesichts dieses peinlichen Schauspiels nicht wieder einmal die Frage stellen, wie die Präsenz an diesem Tage gewesen wäre, wenn es um die Erhöhung der Diäten gegangen wäre. Vielleicht aber denken einige Abgeordnete, die so gern den Verfall der Staatsautorität beklagen, gelegentlich darüber nach, wieviel sie bisweilen selbst zu dieser Entwicklung beitragen. Eg.