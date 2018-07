Eugen Oker ist ein Bayer aus der Oberpfalz, der in München lebt. Wahrscheinlich ist er ein Original. Zwar hat er was gelernt, zwei richtige Berufe, aber er hat nebenbei immer seine Phantasie in Trab gehalten und es dabei zu bemerkenswerten Kunststücken gebracht. Zum Beispiel war er der erste Spielekritiker im Lande (in der ZEIT), inzwischen ernannten ihn andere Zeitungen zu "Deutschlands Spieler Nummer eins". Wohl hat er auch oberpfälzische Volkslyrik geschrieben, auch einen Roman, der meistens liegen blieb. Und im Sommer hat er für ein Manuskript den Astrid-Lindgren-Preis 1973 bekommen, und dieses Manuskript ist nun gedruckt: Es ist eins der besten, eins der anregendsten Kinder- (oder Väter- oder Mütter-)Bücher, die ich kenne:

Eugen Oker: "Babba, sagt der Maxi, du mußt mir eine Geschichte erzählen"; Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg; 149 S., Abb., 10,80 DM.

Es enthält siebzehn Geschichten. Der Titel einer jeden beginnt mit den Worten "Der Elefant und...", und jeder Anfang stellt so etwas dar wie die Dramatisierung von "Es war einmal". Sie lautet: "Babba, sagt der Maxi, du mußt mir eine Geschichte erzählen.

"Da ist einmal, sagt der Babba, der Elefant im Urwald spazieren gegangen. Und wie er um einen Baum herumgeht, was sieht er da?"

Und Maxi sieht: das Krokodil, den Braumeister, das Karussell, die Müllabfuhr, das Telefon, den Preuß, das Klavier und dergleichen ungleiche Vorkommnisse. Zwar trägt sich das alles im wesentlichen "im Urwald" zu, aber die Bindungen zu Bayern, nach Regensburg und nicht zuletzt nach Söllach zum Metzger Kuttenlochner, sind eng und direkt: Die Gedanken springen schnell und umweglos.

Der Maxi ist der Sohn vom Babba Oker, und so sind diese Geschichten fast alle Protokolle wirklicher Sitzungen, die mit der Bitte begannen "Babba, du mußt mir eine Geschichte erzählen" und die jede ihren Weg nahm durch Maxi: Ergebnis aktiver paritätischer Mitbestimmung. Und so ist die beste Geschichte die, die nicht recht glücken wollte, weil der Babba an ein Klavier mit geschlossenem, der Maxi aber an eins mit offenem Deckel dachte, und das geht schief.

Das ist gewiß ein Lesebuch – für, denke ich, alle. Erwachsene haben ihren Spaß an den Erfindungen und ihren irrealen Schicksalen. Kinder sind fasziniert von der erzählten Wirklichkeit. Beide aber sollten sich ermuntert fühlen zu selbständiger Fortsetzung: die einen zum Fragen, die anderen zum Fabulieren und umgekehrt.

Manfred Sack