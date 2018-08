Von Hansjakob Stehle

Es waren nie die schlechtesten Söhne der Mutter „Kirche“, die sich im Laufe einer bewegten Geschichte von innen her gegen gewisse Erscheinungsformen des römischen Katholizismus auflehnten. Man kann es bewegten Gemütern auch nicht übelnehmen, wenn sie (ein bißchen arg unhistorisch) so argumentieren, als sei die jeweils jüngste Krise der Papstkirche die bedrohlichste, ihre Dekadenz die tiefste. Doch solche besorgten, an der Kirche leidenden Katholiken – gleich ob sie sich als „Konservative“ oder „Progressive“ verstehen – haben es bei ihren analyytischen Versuchen genauso schwer wie die Antiklerikalen alten Schlages: wie der Haß, so kann nämlich auch die Liebe (zumal die unerwiderte) blind machen für die Tatsachen.

Vielleicht im Bewußtsein dieser Gefahr haben sich zwei unter einem frommen Pseudonym verborgene Autoren, die hinter die Kulissen der römischen Kurie leuchten wollten, an eine scheinbar pragmatische Methode gehalten:

Hieronymus: „Vatikan intern“; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1973; 283 S., 26,– DM.

Was in dem Buch an Informationen zusammengetragen ist und mit respektloser Schnoddrigkeit vorgetragen wird, die doch nicht ganz lieblos zu sein vermag –, das wirkt beim ersten Hinsehen wie ein umfassendes „who is who“. Es befriedigt in gewissem Maße sowohl die Wißbegierde jener, die ohne salbungsvolles Herumreden schlicht erfahren möchten, wie ein so uralter Mechanismus wie die katholische Kirchenregierung heutzutage funktioniert, aber auch die Neugier jener, die sich gern an Klatsch und Intrigen ergötzen. Daß schottischer Whisky im Vatikan billig, der Dachgarten des Papstes teuer ist und den darunterliegenden Teil des Palastes gefährdet – warum sollte man nicht auch darüber reden können? Daß es am päpstlichen Hofe heute wie eh und je auch menschlich und allzu menschlich zugeht, dürfte nur Heilige überraschen und Puritaner erschrecken.

Obwohl die beiden Autoren weder zur einen noch zur anderen Kategorie gehören, ja sich zuweilen fast frivol gebärden, schleicht sich ein moralisierendes Engagement dann doch fast unversehens in den Text, und man gewahrt: auch sie, die „abgebrühten“ Experten, die der Kurie auf die eine oder andere Weise dienten, bis sie unlängst ins „Exil“ gingen –, auch sie leiden am gegenwärtigen Zustand der Katholischen Kirche, beklagen deren „innere Auszehrung“, mühen sich schließlich mit der Frage ab, wie Jesus, wenn er heute käme, wohl seinen zwischen Beharrung und Fortschritt schwankenden Stellvertreter in Rom beurteilen würde. Eine utopisch-geschichtsfremde Frage, in der aber jenes Element steckt, das die Verfasser allzu behende mit (meist richtigen) Fakten und Fäktchen, Stichen und Sticheleien, auch mit der kleinen Münze persönlicher Abrechnungen zugedeckt haben: das religiöse Problem der inneren Wahrheit dieser Kirche. Vatikan intern? Die Kulissen und das, was hinter ihnen steckt, ergeben kaum mehr als einen „äußeren“ Befund.

„Das Gestrüpp von Nachrichten und Hypothesen zu lichten, das den Lebensraum des Vatikans heute ausmacht, bringt kein handgreifliches Resultat... Der Chronist fühlt sich verwirrt, sein Hang zum Vorurteil steigt.“ Mit diesem seufzenden Eingeständnis beginnt nicht etwa, sondern endet ein anderes Buch, das sehr viel ernsthafter und tiefgründiger angelegt ist als das der beiden Vatikan-„Internisten“, dessen Autor aber an seinem eigenen Anspruch bedauerlicherweise scheitert: