Das herbstliche Formtief des Kanzlers: Gründe und Hintergründe

Von Rolf Zundel

Wohlwollende Beobachter sprechen vom Novembertief: So wie Konrad Adenauer im Spätherbst regelmäßig an einer Bronchitis gelitten habe, werde Willy Brandt von Melancholie heimgesucht und ziehe sich in sich selber zurück. Die Gegner reden laut von Führungsschwäche und Entscheidungsunfähigkeit; das freilich gehört zum Ritual der Opposition. Gefährlicher sind die kritischen und enttäuschten Freunde, die einen Stimmungswandel spüren und ebenso, wie sie früher alle politischen Erfolge Brandt anhängten, bis er herausgeputzt war wie ein Christbaum, nun ihr ganzes Unbehagen auf den Kanzler abladen.

Ein typisches Beispiel dafür ist Günter Grass, der alle Klischees des Mißvergnügens am Kanzler gesammelt hat: schlafmütziger Trott, Flucht in die Außenpolitik, mangelnde Tatkraft, beklommene Sprachlosigkeit, Entrücktheit. Um sämtliche Wünsche des Schriftstellers zu erfüllen, müßte der Bundeskanzler ein Übermensch sein: eine Mischung von Karl Marx, Franziskus von Assisi und Machiavelli.

Am härtesten freilich hat Herbert Wehner den Kanzler getroffen. Seine freiwillige Ein-Mann-Opposition gegen die Regierung war wirkungsvoller als jegliche Pflichtübung der Amts-Opposition. Was er in den letzten Wochen an strategischen Zielen verfochten hat, ist auf dem Felde der Ostpolitik schon fast vergessen, in der Innenpolitik selbst für seine Genossen kaum durchschaubar. Haften geblieben ist vor allem seine Kritik am Kanzler. Wer immer heute gegen Brandt zu Felde zieht, drapiert sich mit der Autorität Wehners.

Führungsschwäche? Die Bürger der Bundesrepublik sind da offenbar etwas verwöhnt. Wo ist denn in vergleichbaren Ländern ein Regierungschef, der unangefochten wäre? Richard Nixon etwa, der aus der Schwäche in den politischen Aktionismus flüchtet (a crisis a day keeps impeachment away)? Pompidou, der mit dem Erbe de Gaulles nicht fertig wird? Edward Heath, der das Licht am Piccadilly nicht wegen der Araber abschalten muß, sondern weil er mit der Bergarbeitergewerkschaft nicht zu Rande kommt? Oder gar der italienische Ministerpräsident Rumor, als dessen größte Leistung gilt, daß er überhaupt noch im Amte ist? Politische Riesen sind sie alle nicht, einen Vergleich mit ihnen braucht Brandt nicht zu scheuen. Allenfalls läßt sich aus ihrer Misere folgern, daß die modernen Demokratien allesamt schwer regierbar geworden sind; da macht die Bundesrepublik keine Ausnahme.

Auch im Vergleich mit seinen Vorgängern im Kanzleramt schneidet Willy Brandt nicht schlecht ab. Kurt Georg Kiesinger wurde von Conny Ahlers als "wandelnder Vermittlungsausschuß" charakterisiert, was gar nicht so despektierlich gemeint war, sondern nur die nüchterne Beschreibung der Tatsache darstellte, daß die Richtlinienkompetenz des Kanzlers beim Koalitionspartner endete. Ludwig Erhards Regiment in seinen glücklichen Tagen hat Johannes Gross dem Sinne nach so geschildert: Es geschah nichts, aber auf anheimelnde Weise. Und was später geschah, war das Gegenteil dessen, was Erhard wollte. Konrad Adenauer? Gewiß, er hat lange Jahre mit großer Autorität regiert – in einer weniger schnelllebigen Zeit freilich. Und die letzten vier Jahre seiner Amtszeit war eine Periode fortschreitenden Autoritätszerfalls. Viele seiner Parteifreunde widmeten ihre Energie vor allem dem Problem, wie sie den "Alten" loswerden konnten.