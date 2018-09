Inhalt Seite 1 — Wo ist der kleine Getty? Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Die Entführer der „Wienerwald“ Tochter Evelyn Jahn waren kaum gefaßt, da stürzte sich Münchens Polizei in den nächsten Prominentenfall. Am Mittwoch voriger Woche setzten eine Minute nach Mitternacht sieben Fernschreibzeilen Dutzende von Beamten in Marsch. Sie suchten im nur halb bewohnten „Olympiadorf“ den Jungen „mit dem ab-en Ohr“, wie ein paar Polizisten respektlos erklärten: den seit dem 9. Juli entführten Milliardärs-Enkel Paul Getty III. Ein anonymer Anrufer hatte der Kripo in Rom den Tip zugespielt.

Der Mann am Telephon gab sich gut informiert: „Paul Getty wird in einem großen, im Bau befindlichen Haus in der Nähe des Münchner Olympiastadions festgehalten. Organisator der Entführung ist der Amerikaner Elvis Fajorson, ein Zeitungskorrespondent.“ Die Römer gaben die Nachricht routinemäßig an Interpol weiter, wiegelten vor Journalisten jedoch gleichzeitig schon ab: „Da ist wohl wenig dran.“

Auf dem weiteren Weg über das Wiesbadener Bundeskriminalamt bis in die Fernschreibstube des Münchner Polizeipräsidiums mauserte sich der lauwarme Tip jedoch soweit, daß noch in den frühen Morgenstunden eine Sonderkommission gebildet wurde. Leiter: das „beste Pferd im Stall“, Kriminaldirektor Gustav Stogel.

Der erfolgreiche bayerische Sherlock Holmes leierte seinen Ermittlungsapparat an: Die Polizeiämter Nord und West setzten sich mit Hausverwaltungen und den Hausmeistern des Olympiadorfes in Verbindung, die städtischen Baubehörden mußten detaillierte Auskünfte über noch nicht fertiggestellte Häuser geben, und an die 40 Beamten gingen Klinken putzen – mit einem vervielfältigten Photo von Paul Getty in der Hand fragten sie Bewohner: „Haben Sie hier einen rothaarigen jungen Mann gesehen, dem das rechte Ohr fehlt?“ Das Bild hatte die Polizei in Ermangelung eines offiziellen Fahndungsphotos eilig aus einer Zeitung photographiert.

Die Münchner Abendzeitung brachte die Sensation schon am Mittwoch auf Seite eins: „Münchner Polizei sucht entführten Getty-Enkel.“ TZ zog nach und fragte ihre Leser per Schlagzeile: „Getty-Enkel im Olympiapark gefoltert?“

Niemand hatte etwas gesehen oder gar von Folterungen gehört. „Eigentlich ist ja auch noch gar nicht bewiesen, ob das Ohr wirklich von Getty stammt, das die Entführer an eine italienische Zeitung schickten“, überlegte ein Sprecher der Münchner Polizei, „trotz des Photos, das sie von dem angeblich Verstümmelten hinterherschickten.“ Über den mysteriösen Elvis Fajorson brachten die Fahnder auch nichts heraus. „Das ist, wie wenn man in einem Heuhaufen nach einer Stecknadel sucht“, schimpfte Stogel.