Bummeln in der Schule? Davon kann kaum die Rede sein. Die Sommerferien sind zu lang, der Stoff muß zu schnell und zu oberflächlich behandelt werden. Um sich mit einem Fach richtig zu beschäftigen, braucht man eine gewisse Zeit, und die fehlt uns. Also: Verlängerte Schulzeit, kürzere Ferien und dafür eine bessere Ausbildung! Verena Lahn 17 Jahre

Die Aufnahmefähigkeit der einzelnen Schüler ist zu unterschiedlich, um durch beschleunigtes Lehrtempo die Ausbildungszeit verkürzen zu wollen. Aber sicher könnte effektiver gelehrt und gelernt werden; man müßte nur den Mut aufbringen, auch mal etwas wegzulassen und den Unterricht auf das Wesentliche zu beschränken ...

Die Schwierigkeit für den Lehrer besteht dann wohl hauptsächlich darin, trockenes Wissen interessant darzubringen, denn als Schüler lernt man eben noch leichter und lieber die Namen der Königsmätressen als die einzelnen Punkte des Versailler Vertrages auswendig. Fazit: Es wird in der Schule gebummelt, aber das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich gern an diese Zeit erinnere. Helga Ihlau, 19 Jahre

Nicht nur in den dafür bestimmten Pausen wird gebummelt, sondern auch in fast jeder Schulstunde. Was sind die Ursachen dafür?

Zunächst liegt es an den Unterrichtsmethoden, meinen, daß viel zuwenig demonstrativer Unterricht gemacht wird. Sieht man etwas, so kann man es sich doch oft viel besser merken, als wenn ein Lehrer schwätzt und schwätzt und nur jeder dritte Satz wichtig ist. Aber auch bei abwechslungsreichem und interessantem Unterricht ist unentwegte Konzentration unmöglich. Nach etwa 20 Minuten schalten viele Schüler ab. Unser Vorschlag wäre eine Verkürzung der Schulstunde auf etwa 30 Minuten. Doch sogar bei verkürzten Stunden genügen die Fünf-Minuten-Pausen noch nicht. In fünf Minuten kann man, wenn ein Fachraum aufzusuchen ist, diesen gerade erreichen und noch einmal den Stoff der letzten Stunde durchlesen. Wir glauben, die Pause braucht man unbedingt, um sich zu entspannen und um dann mit um so mehr Elan in die nächste Stunde zu gehen. Daher scheint uns eine Verlängerung der Pause auf 10 Minuten durchaus angemessen.