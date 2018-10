Das Datum wird man sich merken müssen: den 18. Dezember 1973. Es kann, wenn die Hoffnungen nicht wieder trügen, ein historischer Tag werden. Denn zum erstenmal seit 25 Jahren und nach vier Kriegen wird dann in Genf ein Gespräch beginnen, das zum Frieden führen soll.

Thema ist der Nahe Osten, Teilnehmer sind, unter sowjetisch-amerikanischer Aufsicht, Israelis und Araber. Ziel ist das Ende eines Konfliktes, der schon so oft, zuletzt erst im Oktober, die Welt in Brand zu stecken drohte.

Zum letzten und bislang einzigen Mal hatten die Gegner 1949 in Rhodos versucht, das Kriegsbeil zu begraben. Damals aber ging es, nach der ersten Schlacht, nur um die Festschreibung der Waffenstillstandslinien; lediglich in der letzten Verhandlungsphase sprach man direkt miteinander. Lange hielten die Vereinbarungen dem Druck militärischer Gewalt nicht stand. 1956 donnerten wieder die Kanonen.

Diesmal geht es um endgültige Grenzen und um einen dauerhaften Frieden. Von Anfang an sitzen die Kontrahenten an einem Tisch, verkehren miteinander ohne „Briefträger“. Das ist, gemessen an Rhodos, ein Fortschritt.

Vorsicht ist freilich geboten. Der Friede in Nahost liegt nicht um die nächste Ecke. Wahlen in Israel, Zwistigkeiten im arabischen Lager, die Eigeninteressen der Supermächte, dazu „unverzichtbare“ Positionen bei den Israelis, „unabdingbare“ Forderungen bei den Arabern – für Gipfelstürmer ist in Genf kein Platz. Bald schon, spätestens Mitte Januar, wenn das Konferenzkarussell in Schwung kommt, wird sich zeigen: Kriege im Nahen Osten gehen rascher zu Ende, als der Friede beginnt – vorausgesetzt, ihm wird überhaupt eine Chance gegeben. Vorläufig ist nicht einmal das gewiß. D. St.