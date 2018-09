Von Diether Posser

Mit der Erklärung vom 10. Dezember 1948 tat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den ersten Schritt, um eine Selbstverpflichtung einzulösen, die sie in der UN-Satzung eingegangen war, nämlich den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Religion zur Anerkennung zu verhelfen. Die Erklärung wurde ohne Gegenstimme angenommen, allerdings enthielten sich acht Staaten der Stimme: die Sowjetunion, die Ukraine, Weißrußland, Polen, Jugoslawien, die Tschechoslowakei, die Südafrikanische Union und Saudi-Arabien.

Die Ostblockstaaten begründeten ihre Stimmenthaltung mit ihrem nicht berücksichtigten Wunsch, die Erklärung um zusätzliche wirtschaftliche und soziale Rechte zu erweitern; die Südafrikanische Union sah Inhalt und Umfang der Rechte und Freiheiten als zu weit gezogen an; Saudi-Arabien meinte, der Artikel 18 über die Religionsfreiheit verstoße gegen den Koran. Aber auch andere Staaten äußerten in den der Schlußabstimmung voraufgehenden Kommissionssitzungen Bedenken, weil die Auswirkungen einer Annahme dieser Menschenrechtserklärung auf das innerstaatliche Recht nicht sicher berechenbar Waren. –

In der Tat lag hier das umwälzende Neue in der völkerrechtlichen Entwicklung: Bis zur Gründung der Vereinten Nationen konnte die Verletzung der Menschenrechte durch einen Staat nur in Ausnahmefällen von fremden Staaten zum Anlaß diplomatischer Einwirkung gemacht werden, weil der Grundsatz der Souveränität der Staaten und das damit zusammenhängende Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates die Grundlage der internationalen Beziehungen waren. Ob und in welchem Umfang ein Staat seinen Bürgern Menschenrechte zuerkannte, war ausschließlich eine Frage seiner innerstaatlichen Ordnung.

Nun aber hatte zum erstenmal in der Geschichte der Staaten die Satzung der UN die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu einem gemeinsamen Ziel der Völkergemeinschaft erklärt. Zudem bedeutete, die Erklärung vom 10. Dezember 1948 ihrer Zielsetzung nach nicht nur eine Einschränkung der Gewalt des Staates über Fremde, sondern auch über seine eigenen Staatsangehörigen. Anderseits beruht auch die UN „auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder“ und kennt Sanktionen gegen einen Staat nur bei Friedensbedrohung, Friedensbruch oder einer Angriffshandlung. Damit war die Frage aufgeworfen, ob die Menschenrechtserklärung eine rein moralische Bedeutung hat, allenfalls Programmsätze für künftig zu verwirklichendes Recht enthält, oder ob es sich bereits um unmittelbar die Staaten verpflichtendes Recht handelt.

Eng verknüpft war damit die weitere Frage, wie die Einhaltung der Menschenrechte durch die Mitgliedstaaten überwacht und äußerstenfalls erzwungen werden kann. Denn anders als im innerstaatlichen Bereich, in dem die Befolgung der Rechtsordnung durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht notfalls durch Freiheitsentzug erreicht werden kann, fehlen im Völkerrecht – jedenfalls im Weltmaßstab – die Verfahrens- und Zwangsregelungen, die die Beachtung des Völkerrechts gewährleisten können.