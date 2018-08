Die Wahl vor dem Wenn: Eigenständigkeit oder Unterwerfung

Von Theo Sommer

Das „Jahr Europas“ begann in Washington Am Anfang war es nichts weiter als eine Verlegenheitsphrase, von Henry Kissinger geprägt, um den europäischen Verbündeten nach jahrelanger Nichtachtung, ja Mißachtung, abermals die wohlwollende Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten in Aussicht zu stellen. Die transatlantischen Bande, die sich während des Vietnamkrieges gefährlich gelockert hatten, sollten aufs neue festgezurrt werden. Das einzige Ergebnis, das dieses Unterfangen bisher gezeitigt hat: blaue Flecken diesseits wie jenseits des Atlantiks. Die Brüsseler Natorats-Tagung hat daran zu Beginn dieser Woche nicht viel ändern können.

Jetzt geht das „Jahr Europas“ in Kopenhagen zu Ende. Die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daß auch der Neuner-Gipfel sich als reine Verlegensheitsveranstaltung entpuppt. Gewiß, der Nahostkrieg hat den Westeuropäern eindringlich ins Bewußtsein gehoben, daß sie sich zusammentun müssen, wenn sie in der Welt etwas gelten wollen. Aber zugleich hat ihr kraftloses Herumwursteln in der Krise und seither die peinliche Vermutung genährt, daß sie dazu noch immer nicht fähig sind.

Walter Hallstein hat einmal gesagt, ohne den Suez-Krieg des Jahres 1956 wäre es nie zum Gemeinsamen Markt gekommen. Das mag seine Richtigkeit haben. Doch der tröstliche Analogieschluß, der Yom-Kippur-Krieg werde nun die Europäer auf die Bahn zur politischen Union stoßen, wie die Suez-Affäre sie einst in den Wirtschaftsverbund zwang – dieser Schluß ließ sich, leider, am Vorabend des Kopenhagener Treffens mit Überzeugung noch keineswegs ziehen.

Herausforderung der Stunde

Wenn es schlimm kommt, werden die Historiker über 1973, dieses Jahr Europas, einmal sagen: Die Europäer hätten es trotz aller Püffe und Knüffe nicht fertiggebracht, ihrem Weiterwursteln nach neunerlei Façon zu entsagen; sie hätten vor den Arabern gekuscht, ohne doch ihre Ölversorgung zu sichern; und sie hätten sich mit den Amerikanern entzweit, ohne einen eigenen Schutzschirm an die Stelle des eingerollten amerikanischen setzen zu können.