Lew Kopelew, 1912 in der Ukraine geboren, heute als Literatur- und Theaterwissenschaftler in Moskau lebend, Vorbild zu einer der Hauptfiguren in AlexanderSolschenizyns Roman „Der erste Kreis der Hölle“, hat in vielen Aufsätzen, Vorträgen und Büchern in der Sowjetunion für ein verständnisvolles Interesse an der deutschen Literatur geworben.