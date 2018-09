Gottlob ist der musikalisch begabte Außenminister Scheel kein Chellist geworden, denn das wäre Anlaß zu Namenswitzen geworden. Er ist Sänger. Er ist Tenor. Als Mitglied des Düsseldorfer Männergesangvereins, aber auch als Solist, war er unlängst in einer Fernsehveranstaltung beteiligt, und eine Schallplatte, die er mit Volksliedern besungen hat und deren Erlös an die Aktion Sorgenkind, das Kinderhilfswerk und das Müttergenesungswerk geht, wird mit glänzendem Erfolg verkauft.

O holde Kunst! So hebt ein Lied von Schubert an, das auch bei Männerchören sehr beliebt ist. Gemeint ist die Musik. Zwar wird kein lebender Staatsmann von sich sagen dürfen, daß er dem Klavierspiel das höchste Amt seiner Nation verdankt, wie dies nach dem Ersten Weltkrieg in Polen geschah: Paderewski wäre damals nicht Präsident geworden, wäre er nicht Pianist von Weltrang gewesen. Gegenwärtig läßt sich vorerst feststellen, daß die Akkordeonkunst, wie Giscard d’Estaing, und die Sangeskunst, wie Walter Scheel sie ausüben, nur für Ministerposten ausreichen. Vorerst!

Denn viele Franzosen halten ihren Finanzminister für einen möglichen Nachfolger des Staatspräsidenten Pompidou, so wie viele Scheel als Nachfolger Heinemanns ins Auge fassen. Man kann hier also durchaus von schönen musikalischen Leistungen sprechen. Besonders, wenn man hinzufügt, daß der als Orchesterdirigent erprobte britische Premierminister Heath das höchste Amt ermehr hat, das er erreichen konnte, denn Königin kann er ja nicht werden.

Solche holden politischen Wirkungen der Musik sind vielen Leuten freilich nicht ohne weiteres verständlich, Sie sollten aber wissen, daß es sich um Nationalinstrumente handeln muß, wenn ein Politiker es zu etwas bringen kann. Paderewski: Klavier, das durch Chopin und dessen Mazurkas, Polonaisen und die Revolutions-Etüde national geheiligt wurde. Giscard: Akkordeon, ein Instrument konzertierender Aktion, das als Quetschkommode zu bezeichnen eine nationale Beleidigung Frankreichs wäre. Zu Walter Scheck politisch-musikalischem Erfolg muß man wissen, daß er aus Solingen stammt, wo Gesangwettstreite die beliebteste und schönste Form harter Auseinandersetzungen bilden. Da singt man hell und mit freiem Herzen frisch aus der Kehle, worauf das volkstümliche Urteil lautet: „Der Scheel, dat ist odunnerkiel, odunnerkiel, dat is ’n Tenor chen!“