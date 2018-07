„Die Mendelssohns“, von Herbert Kupferberg. Man kann Bücher, interessante Bücher sogar, über Moses Mendelssohn und die Juden-Emanzipation in Preußen, über die Berliner literarischen Salons um 1800, über die Geschichte des Bankhauses Mendelssohn, über die „Gefühlsreligion“ des 19. Jahrhunderts, über Dorothea Schlegel („geborene Mendelssohn, entlaufene Veit“, wie Heine sagte), über die deutschen Emigranten in Paris, über Felix Mendelssohn Bartholdy (der so problemlos glücklich nicht war, wie er in der Legende erscheint), über die bürgerliche Musikkultur in Deutschland und England und über den Antisemitismus in der Musik schreiben. Aber über all das zusammen? Herbert Kupferberg versucht es, und es gelingt ihm nahezu. (Eine Familienchronik, wie sie der Titel anzukündigen scheint, ist das Buch streng genommen nicht; sonst müßte ausführlicher von den internen Traditionen und vom Briefwechsel der Mendelssohns sowie von der Kultur- und Sozialgeschichte Berlins die Rede sein.) Kupferberg, von Metier Musikkritiker, hat sich sorgfältig informiert; er schreibt einfach, ohne ins Banale zu verfallen, und er versteht es, sein Gefühl für die kulturgeschichtliche Bedeutung der Mendelssohns auf den Leser zu übertragen. Vor allem aber ist das Buch, gerade weil es aus heterogenen Teilen besteht, insofern eine Herausforderung für den Leser, als es ihn ständig an die anderen Bücher – über die Juden-Emanzipation, über die Salons und so weiter–erinnert, die er „eigentlich“ gern lesen würde. (Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen und Stuttgart, 1973; 304 S., 28,– DM.)

Carl Dahlhaus

„Daheim ist daheim“, Neue Heimatgeschichten, herausgegeben von Alois Brandstetter. Titel und Einfall dieser Anthologie lassen in ihrer weitgreifenden Ungenauigkeit alle Methoden der Land- und Ortsvermessung zu, denn im „heimischen Glücksfall“ überschneiden sich Sympathie und Gereiztheit. Worauf alles ankommt ist Evidenz ohne Klischee, und wirklich, sie „erstaunt, aber befremdet nicht“, wie der Herausgeber resümiert, der sich entgegen den guten Sitten selber aufnahm. Einleuchtend, daß in den Texten vorwiegend jünger Schriftsteller von Gefühligkeit nichts zu bemerken ist. Vielmehr wird Präzision angestrebt in der Beschreibung: eigener und fremder Balkone, Menschentypen, Mentalitäten, Sprechweisen oder des bloßen Heimvorteils. Weder kommt dabei eine Art negativer Heimatkunde heraus, noch die Illustration jener Tautologie, die es in Oberösterreich (und nicht nur dort) bis zur Landeshymne gebracht hat. Natürlich haben jüngere Autoren ein vorwiegend gespanntes Verhältnis zu Mutterschoß und Vaterstadt, der Distanzierungsprozeß ist erst nach der Lebensmitte wieder rückläufig. Dennoch ist es beeindruckend, wie ernst etwa Gerhard Amanshauser, Jürgen Becker, Peter O. Chotjewitz, Barbara Frischmuth, Ludwig Harig, Günther Herburger, Adolf Muschg und Guntram Vesper auf die Herausforderung von „Daheim ist daheim“ eingehen. Bei einigen von ihnen profiliert sich die eigene Person stärker als der Hintergrund, aber auch das ist ein willkommenes Ergebnis so subjektiver Aufgabenstellung. Indessen wechseln die Heimaten für die meisten wie die Balkone in Ilse Aichingers Text, und die achzehn Autoren widerlegen zumindest die Befürchtung, ein so redensartliches Thema könne jemals provinziell oder langweilig werden. (Residenz Verlag, Salzburg, 1973; 166 S., 14,80 DM.)

Martin Gregor-Dellin

„Jakob auf der Leiter“, Roman von Henry Jaeger. Ein Mann stirbt. Er hat sein Leben für ein Pferd gelassen, für ein Polizistenpferd, auf das Demonstranten beim Tumult mit Knüppeln eingeprügelt hatten. Krankenschwestern geben dem Mann schmerzstillende Spritzen und hören, wie er phantasiert, ohne zu ahnen, was er meint. Der Romanleser wird besser eingewiesen. Aus den Erinnerungen und Visionen, die dem Sterbenden zu schaffen machen, läßt sich mühelos ein Lebensbild zusammensetzen, die Geschichte eines Menschen, dem das meiste fehlgeschlagen ist. Jakob – „aus kleinen Verhältnissen und nicht sonderlich begabt“ – hat „eine Menge versucht“, auch das Handwerk seines Vaters, auch kleine Betrügereien und Lügen, die auffliegen mußten, auch die Ehe mit einer, die sich für besser hält. Schließlich ist er als „Trinkgeldempfänger“, als Kellner in einer dürftigen Nachtbar, nicht unzufrieden gewesen. Henry Jaeger wiederholt hier seine alte und durchaus bedenkenswerte – Botschaft, daß der Mensch ein armes, dummes Schwein sei. Doch die Botschaft wirkt jetzt stärker, gerade weil er nicht so ungeniert wie früher losflennt. Zum Mitgefühl, das nichts verschmiert, das Ursachen herausfindet und Unterschiede wahrnimmt, kommt eine Art von Ehrlichkeit, fast schon Bescheidenheit. (C. Bertelsmann Verlag, München/Gütersloh/Wien, 1973; 406 S., 28,– DM.) Christa Rotzoll