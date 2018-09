Frankfurt

Bei den bundesdeutschen Kripofahndern liegen die Folgen der Energiekrise seit einigen Wochen sozusagen auf dem Tisch. Seit Öl und Benzin nur noch spärlich fließen und Tankwarte selbst der Stammkundschaft den Kraftstoffbehälter nur mehr halb füllen, häufen sich die Anzeigen verärgerter Autofahrer. Diebe zapfen den Saft aus Tanks fremder Autos; andere, die aus der Not ein Geschäft machen wollen, lassen ganze Tanklastzüge verschwinden. Helmut Springer, zuständiger „Benzinschnüffler“ bei der Frankfurter Kripo, befürchtet denn auch: „Wenn der Sprit noch knapper wird und gestohlene Ware immer leichter an den Mann zu bringen ist, wird noch einige Arbeit auf uns zukommen.“

Bisher blieben Frankfurts Benzinschnüffler noch von „größeren Dingern“ verschont. „In den meisten Fällen sind mit Sicherheit nur Eigenverbraucher am Werk gewesen“, mutmaßt Bezirkskommissar Springer. Denn meist waren es nur zehn bis 20 Liter, die den Besitzer wechselten.

In der Mainmetropole hatten es die Benzinklauer offenbar auch nur auf den begehrten „Saft“ abgesehen. Aus dem Kofferraum zweier Autos verschwand lediglich der Reservekanister. Am übrigen Inventar zeigten die Benzindiebe kein Interesse...

Während sich Frankfurts Benzinklauer bisher noch mit geringen Mengen zufriedengaben, ist man andernorts weniger bescheiden. In Dortmund verschwand vom Gelände eines Treibstoffunternehmens ein kompletter Tankzug mit 31 000 Liter Super. Der Wagen wurde wiedergefunden – der Sprit jedoch war längst umgefüllt. Auch Frankfurts Kripo war unlängst ein „dicker Fisch“ avisiert worden. Der Tip kam aus Bayern. Dort hatten sich nachts Unbekannte an einer Tankstelle selbst bedient. Mit einem leeren Tanklaster waren sie vorgefahren. Die Ladung, verlautete aus Bayern, sei für Frankfurt bestimmt. Dort kam sie jedoch nie an. Wo sie geblieben ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Mit Diebstählen größeren Ausmaßes müssen sich die Ölfahnder unter Frankfurts Kripoleuten beschäftigen. Im Vorort Oberrad ging ein Goldschmiedemeister zur Polizei, nachdem der Ölspiegel in seinem Tank rapide gesunken war. An einem Defekt lag es nicht. Der Tank war neu, der Ofen erst wenige Tage zuvor überprüft worden. Das Defizit: 5000 Liter. Von öldieben hatten weder Hausbewohner noch Nachbarn etwas bemerkt.

Besonders dreist waren jene zwei Männer, die am 20. November im Stadtteil Niedererlenbach drei Fässer mit je 1000 Liter Öl mitgehen ließen. Am hellichten Tag waren sie mit einem Transporter vorgefahren, griffen im Hof die drei Fässer und luden sie auf den Wagen. Nachbarn, denen die Öltransaktion „spanisch“ vorkam, erklärten sie, daß man auf Grund einer Zeitungsannonce gekommen sei und alles „in Ordnung“ ist. D.Z.