Die zweitägige Außenministerkonferenz der Nato hat „einige Mißverstandnisse ausgeräumt, wenngleich es noch Meinungsverschiedenheiten unter den Verbündeten gibt“, sagte Generalsekretär Luns am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Sichtbarer Ausdruck solcher Differenzen war am Montagabend die Kritik des französischen Außenministers Jobert an den Vereinigten Staaten. Ihr Kernwaffen-Arrangement mit dem Kreml vom Juni dieses Jahres liefere die europäischen Nato-Mitglieder dem Willen der beiden Supermächte aus und schwäche den amerikanischen Atomschirm für Westeuropa, hatte Jobert erklärt.

Der deutlichen französischen Unzufriedenheit stand das ebenso deutliche Bemühen des amerikanischen Außenministers Kissinger gegenüber, die Disharmonien zu überwinden. Die Vereinigten Staaten würden Europa atomar schützen, solange das Bündnis bestehe, sagte er. Kissinger lud Jobert am Dienstag zum Frühstück ein und erschien mit ihm im selben Wagen zum Fortgang der Konferenz.

Das in Brüssel veröffentlichte Abschlußkommunique der Außenministertagung spricht von „wesentlichen Fortschritten in Richtung auf eine Einigung über eine gemeinsame atlantische Deklaration“. Die Erklärung soll im Frühjahr 1974 zum 25jährigen Bestehen des Nordatlantikpaktes. (Stichdatum 4. 4. 1949) unterzeichnet werden. Nach Angaben von Luns sind weder Ort noch Zeitpunkt der Jubiläumstagung vereinbart worden, doch hofft der Generalsekretär auf eine Gipfelkonferenz der nordamerikanischen und europäischen Regierungschefs in Brüssel.

Die Außenminister hoben den Wunsch hervor, daß Truppenreduzierungen in Europa nur auf der Grundlage von Vereinbarungen der Konferenz über Truppenabbau in Wien erfolgen. Laut Kommuniqué erkannten sie darüber hinaus an, daß die Beibehaltung amerikanischer Streitkräfte in Europa in ihrem derzeitigen Umfang „eine gemeinsame Anstrengung der Bündnispartner zur Lösung der den Vereinigten Staaten erwachsenden finanziellen Probleme erfordert“.

Diesem Passus schloß sich Frankreich nicht an. Auch andere Nato-Staaten sind zahlungsunwillig. Doch hat der Kongreß in Washington ein Gesetz verabschiedet, wonach die US-Truppen in Europa vom Herbst 1975 an um ebenso viele Prozent reduziert werden sollen, wie die Europäer mit ihrem Devisenausgleich in Verzug bleiben.