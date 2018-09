Im Mai überraschte Hans Imhoff, 51, Herr über eine der größten Schokoladenfabriken der Bundesrepublik (Umsatz 1972: rund 100 Millionen Mark) sowie Aktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Kölner Stollwerk AG, die deutsche Süßwarenbranche: Mit der Hamburger co op-Zentrale, so teilte er mit, sei er über den Kauf der gerade drei Jahre alten Schokoladenfabrik „euro-coop“ in Dortmund handelseinig geworden.

Vergangene Woche wurde offenbar, daß der Handel nicht ohne Komplikationen ablaufen wird. Peter Mohr, Vorstandsmitglied der co op-Zentrale und Verhandlungspartner von Hans Imhoff, verkündete auf einer Betriebsversammlung der Dortmunder Fabrik, der Besitzerwechsel würde nicht, wie vorgesehen, zum Jahresende stattfinden. Imhoff, so Mohr, „sei nicht willens und in der Lage, das Schokoladen werk zu übernehmen“.

Die Dortmunder Arbeitnehmer sollten deshalb nicht unruhig werden. Mohr verbürgte sich dafür, daß die Produktion in Dortmund auch nach dem Jahreswechsel gesichert sei. Die Hamburger Zentrale werde das Werk „nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen“. Ab 1. Januar wollen die Genossen aus der Hansestadt den Betrieb treuhänderisch weiterführen.

Diese Zusage veisteht das co op-Vorstandsmitglied als eine „sittliche Verpflichtung“ gegenüber den mehr als 800 Beschäftigten des Dortmunder Werks. Über die juristische Bedeutung dieser sozialen Tat ist man sich in Hamburg offenbar nicht ganz im klaren; die co op-Zentrale besteht weiterhin auf ihrer Meinung, der Vertrag mit Imhoff sei Ende September rechtskräftig zustande gekommen. Ein juristisches Gutachten soll nun Klarheit schaffen, ob sich durch die Weiterführung des Betriebs durch den alten Eigentümer nicht die Rechtslage ändert. Mohr jedenfalls: „Ob Recht oder nicht Recht, wir werden weiterarbeiten.“

Hans Imhoff behauptet indes, die „wirtschaftliche und rechtliche Grundlage“ des Vertragswerkes – insgesamt wurden neun Verträge ausgehandelt – sei nicht mehr gegeben. Die co op-Zentrale hätte ihn wissen lassen, sie könne die ihm garantierte Abnahmezusage nicht erfüllen. Unterschiedliche Interpretationen des Liefervertrages sind nun offenbar die Ursache für die Streitigkeiten.

Imhoff wollte die Dortmunder Fabrik nur dann übernehmen, wenn ihm die Genossen für die nächsten Jahre eine gewisse Auslastung des Dortmunder Werkes garantierten. Während Imhoff meint, diese Garantie sei mengen- und wertmäßig festgelegt, sagen die, co op-Vertreter, die Preise für die Ware müßten sich nach dem jeweiligen Markt richten.

Beide Verhandlungsparteien sind nicht daran interessiert, über die Streiterei nicht zum totalen Bruch zu kommen. Sowohl Imhoff als auch Mohr glauben, eine kurzfristige Lösung sei möglich. Wie die Lösung aussehen kann, darüber schweigen sich die Beteiligten aus. Branchenexperten vermuten, Imhoff könnte co op dazu bewegen, die Dortmunder Fabrik in eigener Regie weiterzubetreiben. Damit die neue Fabrik wirtschaftlich arbeiten könne, würde er den Genossen nun seinerseits umfangreiche Fertigungsaufträge zukommen lassen.

