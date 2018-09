Auf dem Rentenmarkt sind in den letzten beiden Wochen die Kurse leicht zurückgegangen. Das hat sofort das Emissionsklima verschlechtert. Die letzte Anleihe der Bundespost mit einem Nominalzinssatz von 9 1/2 Prozent und einem Ausgabekurs von 100,75 Prozent ist immer noch nicht voll untergebracht. An der Börse wird sie zu 100 Prozent notiert. Die Zeichner haben also schon Geld an ihren Stücken verloren, auf dem Papier jedenfalls. Dabei hatten sie mit einem Kursanstieg zum Jahresende gerechnet. Im Frühjahr sollte er sich fortsetzen. So war jedenfalls bisher die Meinung der Experten.

Warum ist es anders gekommen? Schuld ist der Abfluß der ausländischen Gelder aus der Bundesrepublik. Die Ausländer haben, sich nicht nur von den auf Mark lautenden Auslandsanleihen getrennt, sondern auch von den Inlandsrenten. Die Bundesbank mußte trotz sinkender Kurse ständig kurspflegerisch tätig werden. Der Auszug aus deutschen Anlagen, hängt mit dem hohen Zinsniveau im Ausland zusammen, wo es teilweise höhere Rendite gibt als bei uns.

Kommt es auf dem deutschen Kapitalmarkt zu einem nachhaltigen Zinsanstieg? Die Frage ist zu verneinen, da der Zins als Instrument der Konjunkturpolitik im Zeichen der Energiekrise seine Funktion verloren hat. Die Bundesregierung ist fest entschlossen, zur Sicherung der Arbeitsplätze die Bremsen auf bestimmten Gebieten zu lockern. Die Bundesbank wird folgen müssen, obwohl sie ihr Ziel, die Inflationsraten zu dämpfen, nicht erreicht hat. Auf die Lohnforderungen der Gewerkschaften hat die Bundesbank-Politik ohnehin keinen Einfluß; hier hat sie ihre Einwirkungsmöglichkeiten überschätzt. Wenn die Vollbeschäftigung garantiert wird, machen Mahnungen, die Arbeitsplätze nicht durch zu hohe Lohnforderungen zu gefährden, keinerlei Eindruck.

In der aktuellen Situation kommt es darauf an, den Rentenmarkt zu schonen. Das rät auch Herbert Henzel, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank. Ein Verzicht auf eine Bundesanleihe zum Jahresende wäre zweifellos die beste Lösung. Es wäre schon etwas gewonnen, falls der Bund trotzdem auf einer Bundesanleihe im Dezember besteht, wenn ihr Zahlungstermin wahlweise gestellt würde, um auch noch Einzahlungen im Januar möglich zu machen.

Jetzt wäre es übrigens an der Zeit, die Kapitalverkehrskontrollen zu beseitigen. Sie waren seinerzeit eingeführt worden, um Auslandsgelder vom deutschen Kapitalmarkt fernzuhalten. Optimisten meinen, daß die „Kontingente“, die heute Ausländer brauchen, wenn sie deutsche Wertpapiere erwerben wollen, im Frühjahr abgeschafft werden: Diese haben ohnehin an Bedeutung verloren, weil sie in unbeschränktem Maße zur Verfügung stehen. Noch in diesem Sommer waren Ausländer bereit, für Kontingente einen Aufschlag von vier bis sechs Prozent auf die Kaufsumme bei deutschen Wertpapieren zu zahlen; heute bekommen sie „Kontingente“ gratis von den Banken zur Verfügung gestellt.

Die Ausländerabgaben sind vordergründig auch die Ursache für die gesunkenen deutschen Aktienkurse. Die institutionellen Anleger haben den Abschwung zwar gelegentlich gebremst, aber so lange die Ausländer verkaufen, besteht letztlich keine Veranlassung zu forschen Anlagekäufen, zumal die künftige Konjunkturentwicklung völlig undurchsichtig ist. Die Energiekrise hat alle Vorausschätzungen über den Haufen geworfen. Optimismus ist zur Rarität geworden.

So weigert man sich bei Bayer, für 1974 eine Umsatz- und Ertragsprognose zu geben, solange die Energiekrise nicht klarer überschaubar geworden ist; Ähnlich verhalten sich auch andere Firmenleitungen. Unter diesen Umständen ist es schwer, Anlagedispositionen am Aktienmarkt zu treffen. k. w.